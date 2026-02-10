Guillermo Maripán sufrió un revés judicial en las últimas horas luego que un informe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana de la PDI estableciera su responsabilidad en la filtración de imágenes íntimas de Carmen Castillo, su expareja.

La investigación determinó que el futbolista del Torino de Italia “incurrió en la conducta de exhibir un registro de imagen íntima de la víctima, de forma no autorizada”.

😯 Informe PDI establece responsabilidad de Maripán en caso de Carmen Castillo

De acuerdo al informe al que tuvo acceso Radio ADN, se acreditó que el defensor de la selección chilena se contactó a través de Instagram con el portal de farándula Infama para ofrecer el contenido íntimo de “Carmen Tuittera”, como es conocida Carmen Castillo.

El jugador, según verificó la PDI, envió una captura de pantalla de una conversación privada de WhatsApp que tuvo con Castillo, donde se visualiza un video con contenido sexual que la víctima le envió el 24 de diciembre de 2024.

En el informe se destaca un mensaje enviado por Maripán a Infama: “Si la publican ustedes, la publicará otra página, les doy la primicia. Pero ya me expusieron, si quiere jugar a esto no me voy a callar”.

🚨 Las diligencias pendientes en el caso de Guillermo Maripán y Carmen Castillo

La PDI concluyó que Guillermo Maripán “incurrió en la conducta de exhibir un registro de imagen íntima de la víctima, de forma no autorizada”. Además, se estableció que este acto fue como represalia luego del término de su vínculo con Carmen Castillo.

De acuerdo al citado medio, a la fecha la Policía de Investigaciones no ha podido tomar declaraciones ni tampoco revisar los dispositivos del zaguero del Torino debido a que la defensa del jugador argumentó que el futbolista se encontraba concentrado con La Roja. Sin embargo, la PDI le sugirió a la Fiscalía “reiterar la orden de incautación de los dispositivos tecnológicos de Maripán y solicitar a Meta los datos del dueño de la cuenta de Infama para obtener más antecedentes”.

