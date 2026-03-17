El mercado de pases de los chilenos en el extranjero comienza a moverse con fuerza. Uno de los pilares defensivos de la selección chilena prepara su salida del fútbol italiano tras tomar una decisión clave sobre su futuro.

Se trata del zaguero Guillermo Maripán, quien optará por no extender su vínculo contractual con el Torino, club en el que ha sido una pieza importante dentro de la Serie A durante las últimas temporadas.

¿Por qué Guillermo Maripán decidió no renovar con Torino?

Según la información revelada por AS Chile, la principal motivación del defensor chileno pasa por su futuro deportivo y su continuidad en la cancha.

La prioridad del jugador es encontrar un destino donde pueda asegurar la titularidad, con el objetivo de mantener ritmo competitivo pensando en los próximos desafíos de la selección chilena.

El central de 31 años busca seguir siendo uno de los líderes del proceso de recambio generacional de La Roja, especialmente de cara a las próximas Clasificatorias.

¿Cuántos partidos suma Guillermo Maripán en el fútbol europeo?

El cartel con el que el formado en Universidad Católica saldrá al mercado internacional es de primer nivel. Desde su llegada al fútbol europeo en la temporada 2017-2018, el defensor ha logrado consolidarse en tres de las ligas más competitivas del mundo.

A lo largo de su carrera en el continente, Guillermo Maripán acumula más de 250 partidos oficiales en Europa, demostrando una notable regularidad en el máximo nivel. Además, el central registra cerca de 20 goles, una cifra poco habitual para un defensor, lo que ratifica su fortaleza en el juego aéreo y su capacidad ofensiva en jugadas de balón detenido.

Guillermo Maripan sale de Italia / Iconsport

¿Qué equipos podrían fichar a Guillermo Maripán como agente libre?

Pese a su inminente salida del fútbol italiano, el experimentado defensor chileno no tendría problemas para encontrar un nuevo destino. Al quedar como agente libre, el zaguero se convierte en una de las piezas más atractivas del mercado internacional.

Según los reportes, ya existen sondeos desde clubes de Europa, la MLS y el fútbol brasileño, mercados que ven con interés la posibilidad de sumar a un defensor con experiencia en ligas de alto nivel.