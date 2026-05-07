Ambos buscando una posible ubicación en la mitad superior de la tabla, Torino y Sassuolo abrirán la fecha 36 de la Serie A cuando se enfrenten en Turín este viernes a partir de las 14:45 de Chile.

Tras sumar apenas un punto en sus últimos tres partidos, Toro aparece ahora con menos opciones, pero los Neroverdi están décimos después de sorprender al AC Milan.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 36 Torino Sin Comenzar Stadio Olimpico Grande Torino – Turin Sassuolo

Previa del partido Torino vs Sassuolo

Aunque ha sido otra campaña decepcionante para los hinchas de Torino, al menos el club logró alejar la amenaza del descenso y asegurar la permanencia varias semanas antes del final.

Tras venir cayendo en la tabla, los Granata realizaron un cambio de entrenador a mitad de temporada, y la llegada de Roberto D’Aversa resultó transformadora.

Bajo su mando, han sumado 14 puntos en nueve partidos para escalar gradualmente en la clasificación; esa racha incluye una vibrante remontada para empatar 2-2 ante Inter de Milán, equipo que posteriormente conquistó el Scudetto.

Sin embargo, Toro cayó sin mayor resistencia por 2-0 ante Udinese la semana pasada, lo que golpeó fuertemente sus esperanzas de asegurar un poco habitual lugar en el top 10.

Para lograr ese objetivo a fines de este mes, Torino debe comenzar sus últimos tres partidos completando el doblete ante Sassuolo, algo que solo ha conseguido una vez antes en la Serie A.

Pronóstico Torino vs Sassuolo / © Imago

Aunque sufrió una derrota por 1-0 en el partido de ida disputado en diciembre, Sassuolo ahora se ubica ocho puntos por encima de Toro en la tabla y está mucho mejor posicionado para terminar en la mitad superior.

Los campeones de la segunda división de la temporada pasada también pueden jugar con total libertad después de haber cumplido con tranquilidad su principal objetivo: la permanencia en la Serie A.

Una cosecha de 26 puntos en sus últimos 14 partidos ha incluido varios resultados destacados, siendo el más reciente una victoria por 2-0 como local ante Milan.

Volviendo a frustrar a los Rossoneri, la leyenda de los Neroverdi Domenico Berardi anotó el primer gol tempranero ante sus rivales favoritos, antes de que Milan quedara con 10 hombres; Armand Lauriente luego amplió la ventaja poco después del descanso.

Tras haber sumado apenas 30 puntos al final de la campaña 2023-24, cuando descendieron a la Serie B, Sassuolo ahora tiene 49 unidades con tres partidos por disputar y, en teoría, todavía podría terminar tan arriba como en el séptimo lugar.

Sin embargo, la última victoria como visitante del club emiliano se remonta a febrero, mientras que el rendimiento como local de Torino ha mejorado recientemente.

Rendimiento en Serie A

Torino:

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Sassuolo:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Torino vs Sassuolo / © Imago

Tanto Che Adams como Duvan Zapata siguen con problemas en el muslo, por lo que resta saber quién acompañará a Giovanni Simeone en el ataque de Torino.

La semana pasada, D’Aversa adelantó al capitán Nikola Vlasic para apoyar al máximo goleador de Toro, que suma 10 tantos y ha marcado en sus últimos cuatro partidos como local, aunque Alieu Njie y Sandro Kulenovic también son alternativas.

El equipo local podría seguir sin Marcus Pedersen, Zakaria Aboukhlal y el defensor clave Ardian Ismajli, pero Tino Anjorin espera regresar tras superar un problema en la cadera.

Mientras tanto, el entrenador de Sassuolo, Fabio Grosso, está pendiente del estado físico de Berardi y Jay Idzes, y varios jugadores se perderán el partido.

Darryl Bakola, Fali Cande, Daniel Boloca y Edoardo Pieragnolo están lesionados, mientras que Alieu Fadera deberá cumplir una suspensión.

Una vez más, M’Bala Nzola y Andrea Pinamonti competirán por un lugar en ataque, pero Lauriente tiene asegurada su presencia como extremo izquierdo. Tras su gran gol ante Milan, el extremo francés suma seis goles en la Serie A esta temporada, además de nueve asistencias.

Posibles formaciones Torino vs Sassuolo

Torino:

Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone

Sassuolo:

Turati; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Nzola, Lauriente

Pronóstico Torino vs Sassuolo

Nuestro pronóstico: Torino 2-2 Sassuolo

En los 11 enfrentamientos previos de Serie A disputados en Turín entre estos clubes, solo empataron una vez, pero ese podría ser el resultado final este viernes.

Sin pelear por Europa ni luchar contra el descenso, ambos pueden jugar sin freno de mano y podrían intercambiar varios goles.

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