Datos Clave Fin del ciclo: Tras caer por 2-0 ante México en el Estadio Azteca por los 16avos de final, el estratega oficializó en conferencia de prensa que su vínculo laboral llegó a su fin. Números del proceso: Deja su cargo luego de dos años y medio, registrando 24 partidos dirigidos, con nueve victorias, 12 empates y tres derrotas. El puente a Chile: Su partida como agente libre coincide con las filtraciones televisivas de junio que lo posicionaban como el gran anhelo de la ANFP.

El paso de Sebastián Beccacece por la banca de la Selección de Ecuador llegó a su fin de manera oficial este martes. Tras una dura derrota por 2-0 frente a México en el mítico Estadio Azteca durante los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el entrenador argentino confirmó que no continuará al mando de la “Tricolor”. Su salida por término de contrato no solo cierra un ciclo de dos años y medio, sino que reaviva de golpe los fuertes rumores que lo sitúan como el principal candidato para asumir el mando de La Roja tras el interinato de Nicolás Córdova.

La verdad de su salida: ¿Por qué Beccacece quedó libre tras el Mundial?

El destino del combinado sudamericano quedó sellado ante los anfitriones. Pese al envión anímico que había significado vencer a Alemania en la fase de grupos por 2-1 (con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata), el equipo fue superado ampliamente por los aztecas, desdibujando la ilusión ecuatoriana en Norteamérica.

Ante este escenario adverso, el ex técnico de Universidad de Chile no eludió su responsabilidad y transparentó su situación contractual ante los medios, dejando claro por qué hoy es un técnico libre:

“No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial, y, por eso, obviamente, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador”.

Aunque en la interna destacó que se logró conformar un vestuario con una “hermandad extraordinaria”, su relación con la hinchada siempre fue distante y su estilo de juego nunca logró convencer al cien por ciento. Con mucha calma, el estratega se despidió de su cargo:

“Agradecido a todo lo que ha sido esta aventura, este viaje, a los futbolistas, al país, no tengo reproches, solo agradecimientos”.

"MI CONTRATO FINALIZABA CUANDO FINALIZABA EL MUNDIAL, HOY FINALIZÓ EL MUNDIAL." Sebastián Beccacece confirmó que dejó de ser el DT de la Selección de Ecuador tras la derrota ante México y les dejó un gran mensaje a los jugadores.



⚽ #ESPNMundial pic.twitter.com/hjjSqO8acm — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026

Estadísticas y rendimiento: ¿Cómo le fue a Sebastián Beccacece en Ecuador?

El ex ayudante de Jorge Sampaoli asumió oficialmente el desafío en la Federación Ecuatoriana de Fútbol en agosto de 2024, sucediendo a Félix Sánchez Bas. Durante las Eliminatorias sudamericanas, logró el objetivo principal al asegurar el boleto a su quinta Copa del Mundo, dejando un registro estadístico que hoy lo vuelve a poner en la vitrina internacional y despierta el interés en nuestro país.

Concepto Estadística Oficial Partidos Dirigidos 24 Victorias 9 Empates 12 Derrotas 3 Goles a favor / en contra 22 / 11 Rendimiento 54.2%

El rumor que remece a la ANFP: ¿Es Beccacece el próximo DT de La Roja?

La eliminación mundialista generó una explosión de teorías en el medio nacional. A mediados de junio, un programa de la televisión abierta filtró que el rosarino era la carta que la dirigencia chilena ya tenía “amarrada” bajo absoluto sigilo. En ese momento, la información parecía difícil por su firme compromiso con Ecuador.

Sin embargo, su salida de hoy se produce a costo cero y como jugador libre en el mercado de técnicos, lo que encaja a la perfección con las mermadas finanzas locales y con las especulaciones de las últimas semanas. Aunque desde Quilín no hay una confirmación oficial, el camino está totalmente despejado y sin trabas contractuales. ¿Fueron solo rumores de pasillo o Beccacece iniciará su tercera etapa en el país asumiendo el gran desafío de la Selección Chilena?

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