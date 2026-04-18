Recoleta y Curicó Unido jugaron un partido muy ajustado en el inicio de la jornada de sábado de la fecha 8 de la Primera B 2026. El equipo Textil tenía el partido abrochado, pero un gol agónico de Leandro Benegas dejó el partido 2-2.
Este empate dejó a Recoleta como el líder de la Tabla de Posiciones de la Primera B 2026, pero un triunfo de Cobreloa los dejará en el segundo lugar
Deportes Recoleta es uno de los clubes más jóvenes del fútbol chileno, fue fundado en 2014 y el arranque de esta temporada los ilusiona con un histórico ascenso a la Primera División.
Goles de Recoleta v Curicó Unido
Curicó Unido salió con todo en la primera mitad y tuvo contra las cuerdas a Recoleta por varios minutos. En ese instante de dominio total, Leandro Benegas aprovechó un rebote y con cabezazo bombeado puso el 1-0 para la visita a los 13 minutos.
Poco a poco Recoleta fue encontrando espacios en el campo y, con un poco de fortuna, Pedro Sánchez puso el 1-1 con el arco descubierto.
Carlos González aumentó para los locales, el jugador aprovechó un pequeño espacio en la defensa tortera y con un remate violento puso el 2-1 a los 80 minutos de juego.
El héroe del partido fue Leandro benegas, quién en el minuto 94 hizo aprovechó una pelota mal despejada e inventó una chilena baja para poner el 2-2 a los 94 minutos.
Próximos partidos de Recoleta y Curicó Unido
Recoleta volverá a jugar de local en la Fecha 9 de la Primera B. El conjunto textil recibirá a Deportes Antofagasta el próximo domingo 26 de abril a las 12:30 horas.
Curicó Unido, en cambio, volverá la competencia el próximo sábado 25 de abril enfrentando en el Estadio la Granja a Deportes Puerto Montt a las 20:00 horas.
Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B
|Ranking – Primera B – 2026/2026
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Cobreloa
|15
|7
|4
|3
|0
|9
|14
|5
|
2
|Deportes Recoleta
|15
|7
|5
|0
|2
|3
|16
|13
|
3
|Puerto Montt
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|
4
|Santiago Wanderers
|12
|7
|3
|3
|1
|3
|11
|8
|
5
|Magallanes
|12
|7
|3
|3
|1
|2
|11
|9
|
6
|Antofagasta
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|
7
|San Marcos
|11
|7
|2
|5
|0
|3
|8
|5
|
8
|Deportes Temuco
|10
|7
|2
|4
|1
|3
|13
|10
|
9
|Deportes Copiapó
|9
|7
|2
|3
|2
|0
|10
|10
|
10
|Unión Española
|8
|8
|2
|2
|4
|-2
|9
|11
|
11
|San Luis
|7
|7
|1
|4
|2
|-3
|9
|12
|
12
|Deportes Santa Cruz
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|11
|13
|
13
|Deportes Iquique
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|7
|9
|
14
|Curicó Unido
|6
|7
|1
|3
|3
|-6
|7
|13
|
15
|Unión San Felipe
|6
|7
|1
|3
|3
|-7
|4
|11
|
16
|Rangers
|2
|8
|0
|2
|6
|-9
|8
|17