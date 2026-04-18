Recoleta y Curicó Unido jugaron un partido muy ajustado en el inicio de la jornada de sábado de la fecha 8 de la Primera B 2026. El equipo Textil tenía el partido abrochado, pero un gol agónico de Leandro Benegas dejó el partido 2-2.

Este empate dejó a Recoleta como el líder de la Tabla de Posiciones de la Primera B 2026, pero un triunfo de Cobreloa los dejará en el segundo lugar

Deportes Recoleta es uno de los clubes más jóvenes del fútbol chileno, fue fundado en 2014 y el arranque de esta temporada los ilusiona con un histórico ascenso a la Primera División. 

Goles de Recoleta v Curicó Unido

Curicó Unido salió con todo en la primera mitad y tuvo contra las cuerdas a Recoleta por varios minutos. En ese instante de dominio total, Leandro Benegas aprovechó un rebote y con cabezazo bombeado puso el 1-0 para la visita a los 13 minutos.

Poco a poco Recoleta fue encontrando espacios en el campo y, con un poco de fortuna, Pedro Sánchez puso el 1-1 con el arco descubierto.

Carlos González aumentó para los locales, el jugador aprovechó un pequeño espacio en la defensa tortera y con un remate violento puso el 2-1 a los 80 minutos de juego.

El héroe del partido fue Leandro benegas, quién en el minuto 94 hizo aprovechó una pelota mal despejada e inventó una chilena baja para poner el 2-2 a los 94 minutos.

Próximos partidos de Recoleta y Curicó Unido 

Recoleta volverá a jugar de local en la Fecha 9 de la Primera B. El conjunto textil recibirá a Deportes Antofagasta el próximo domingo 26 de abril a las 12:30 horas.

Curicó Unido, en cambio, volverá la competencia el próximo sábado 25 de abril enfrentando en el Estadio la Granja a Deportes Puerto Montt a las 20:00 horas.

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B

Ranking – Primera B – 2026/2026
# Team Pts P W D L Diff GF GA
1
Cobreloa 15 7 4 3 0 9 14 5
2
Deportes Recoleta 15 7 5 0 2 3 16 13
3
Puerto Montt 13 7 4 1 2 4 10 6
4
Santiago Wanderers 12 7 3 3 1 3 11 8
5
Magallanes 12 7 3 3 1 2 11 9
6
Antofagasta 11 7 3 2 2 4 14 10
7
San Marcos 11 7 2 5 0 3 8 5
8
Deportes Temuco 10 7 2 4 1 3 13 10
9
Deportes Copiapó 9 7 2 3 2 0 10 10
10
Unión Española 8 8 2 2 4 -2 9 11
11
San Luis 7 7 1 4 2 -3 9 12
12
Deportes Santa Cruz 6 7 1 3 3 -2 11 13
13
Deportes Iquique 6 7 1 3 3 -2 7 9
14
Curicó Unido 6 7 1 3 3 -6 7 13
15
Unión San Felipe 6 7 1 3 3 -7 4 11
16
Rangers 2 8 0 2 6 -9 8 17