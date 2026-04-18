Recoleta y Curicó Unido jugaron un partido muy ajustado en el inicio de la jornada de sábado de la fecha 8 de la Primera B 2026. El equipo Textil tenía el partido abrochado, pero un gol agónico de Leandro Benegas dejó el partido 2-2.

Este empate dejó a Recoleta como el líder de la Tabla de Posiciones de la Primera B 2026, pero un triunfo de Cobreloa los dejará en el segundo lugar

Deportes Recoleta es uno de los clubes más jóvenes del fútbol chileno, fue fundado en 2014 y el arranque de esta temporada los ilusiona con un histórico ascenso a la Primera División.

Goles de Recoleta v Curicó Unido

Curicó Unido salió con todo en la primera mitad y tuvo contra las cuerdas a Recoleta por varios minutos. En ese instante de dominio total, Leandro Benegas aprovechó un rebote y con cabezazo bombeado puso el 1-0 para la visita a los 13 minutos.

Poco a poco Recoleta fue encontrando espacios en el campo y, con un poco de fortuna, Pedro Sánchez puso el 1-1 con el arco descubierto.

Carlos González aumentó para los locales, el jugador aprovechó un pequeño espacio en la defensa tortera y con un remate violento puso el 2-1 a los 80 minutos de juego.

El héroe del partido fue Leandro benegas, quién en el minuto 94 hizo aprovechó una pelota mal despejada e inventó una chilena baja para poner el 2-2 a los 94 minutos.

Próximos partidos de Recoleta y Curicó Unido

Recoleta volverá a jugar de local en la Fecha 9 de la Primera B. El conjunto textil recibirá a Deportes Antofagasta el próximo domingo 26 de abril a las 12:30 horas.

Curicó Unido, en cambio, volverá la competencia el próximo sábado 25 de abril enfrentando en el Estadio la Granja a Deportes Puerto Montt a las 20:00 horas.

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B