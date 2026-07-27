La Calera salvó en los descuentos un empate 1-1 ante Everton en el estadio Nicolás Chahuán Nazar por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. Este resultado no les permite salir del último lugar (en el que están con 13 puntos), pero sí acercarse a la salida de la zona de descenso y sobre todo sumar confianza en un torneo en el que no han mostrado todo su potencial, debido a la presión por estar en el fondo.

Los Ruleteros, por su parte, perdieron la opción de escalar al cuarto puesto en la tabla de posiciones y debieron conformarse con quedar octavos con 23 unidades, aunque cerca de la entrada a copas internacionales.

Los goles de La Calera vs Everton por el Campeonato Nacional 2026

Everton abrió la cuenta en los 52 minutos de juego a través de la anotación de Nicolás Montiel, quien capturó un balón flotante en el área de Unión La Calera y lo empujó ante un exigido portero Nicolás Avellaneda, quien hizo todo lo posible para evitar la caída de su pórtico.

No obstante, los Cementeros llegaron a la igualdad en el agonía. Francisco Pozzo anotó en los 90+1′ y permitió al cuadro de Martín Cicotello sumar al menos un punto en la lucha por quedarse en Primera División.