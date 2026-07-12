Datos Clave Hito inédito: Por primera vez en la historia del certamen, el Top 4 completo del Ranking FIFA (Francia 1°, Argentina 2°, España 3° e Inglaterra 4°) protagonizará las semifinales de la Copa del Mundo. Calendario para Chile: Las semifinales arrancarán el próximo martes 14 de julio a las 15:00 horas de Chile con el choque europeo Francia vs. España, seguido el miércoles 15 a la misma hora por el clásico Inglaterra vs. Argentina. Prórrogas letales: Inglaterra eliminó a Noruega en el tiempo suplementario tras un doblete de Jude Bellingham, mientras que Argentina despachó a Suiza por 3-1 en los 120 minutos reglamentarios con un golazo decisivo de Julián Álvarez.

El Mundial 2026 ha cerrado una etapa de cuartos de final memorable y dramática, configurando una antesala perfecta de cara a la definición de la Copa del Mundo organizada en Norteamérica. Tras resolverse los últimos dos cupos durante el sábado en extenuantes definiciones en tiempo suplementario, la jornada de hoy, domingo 12 de julio, sirve para repasar el ordenamiento definitivo del cuadro y asimilar un hito sin precedentes en la era moderna del torneo. Por primera vez en toda la historia de las citas planetarias, las cuatro mejores selecciones del mundo de acuerdo al escalafón oficial de la FIFA consiguieron avanzar de forma simultánea a las semifinales, garantizando un desenlace espectacular donde cualquiera de las combinaciones posibles para el partido por la corona arrojará un choque de gigantes entre escuadras que ya ostentan estrellas en su camiseta.

Los boletos de este fin de semana no llegaron sin altas dosis de sufrimiento y mística futbolera, forzando a los candidatos a exprimir hasta la última gota de energía para mantener con vida sus aspiraciones planetarias. Inglaterra logró neutralizar al temible Erling Haaland y superar en el alargue a una aguerrida Noruega, mientras que Argentina tiró de resiliencia y carácter para batir en la prórroga a una Suiza disciplinada que vendió cara su derrota. De este modo, Francia, España, Inglaterra y Argentina se alistan para animar los duelos por la ronda de las cuatro mejores a partir de este martes, con transmisiones y coberturas multimedia completamente ratificadas para el territorio nacional.

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