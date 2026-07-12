Datos Clave Mundial en pausa: El torneo descansa hoy y vuelve el jueves con las semifinales Copa Chile hoy: 4 partidos cierran la fecha 6 de la fase de grupos Copa de la Liga: Coquimbo Unido y O’Higgins juegan sus semifinales

El Mundial 2026 hace su segunda pausa desde el inicio del torneo, así que la agenda de este domingo queda completa en manos del fútbol local. La Copa Chile reparte cuatro partidos que definen a los últimos clasificados a octavos de final, mientras que la Copa de la Liga juega la vuelta de sus semifinales con Coquimbo Unido como uno de los protagonistas.

Son seis partidos entre el mediodía y la noche, con dos de ellos disponibles por TV para cada torneo.

¿Qué partidos de Copa Chile hay hoy?

Hora Partido Estadio Dónde ver 12:30 Cobreloa vs Deportes La Serena Zorros del Desierto, Calama TNT Sports Premium, HBO Max 12:30 Deportes Antofagasta vs Cobresal Municipal de Mejillones Sin TV 17:30 Deportes Concepción vs Deportes Puerto Montt Huachipato, Talcahuano TNT Sports Premium, HBO Max 17:30 Deportes Temuco vs Huachipato Bicentenario Germán Becker Sin TV

¿Qué partidos de Copa de la Liga hay hoy?

Hora Partido Dónde ver 15:00 Coquimbo Unido vs Unión La Calera HBO Max 20:00 O’Higgins vs Ñublense HBO Max

¿Cuáles son los partidos imperdibles del día?

En Copa Chile, el más atractivo es Concepción ante Puerto Montt (17:30), que define el primer puesto del Grupo H entre dos equipos ya clasificados y solo se resuelve por diferencia de goles a favor de los sureños.

En la Copa de la Liga, ambas semifinales están abiertas: Coquimbo Unido llega con ventaja mínima ante Unión La Calera (15:00), mientras que O’Higgins y Ñublense (20:00) definen desde cero quién avanza a la final del torneo.

