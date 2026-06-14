Universidad Católica vuelve a poner su foco en el Campeonato Nacional para no perder terreno ante Colo Colo. Del otro lado,U. de Concepción necesita sumar para alejarse de la zona baja tras el descuento de tres puntos que sufrió durante el torneo.

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U Católica vs U de Concepción, minuto a minuto

La previa del U Católica vs U de Concepción

Universidad Católica llega a esta Fecha 15 con la autoestima por las nubes. El técnico Daniel Garnero condujo al equipo a una de las hazañas más importantes de su historia reciente: derrotar a Boca Juniors en La Bombonera para terminar primero del Grupo D de la Copa Libertadores, asegurando el pase directo a octavos de final, donde espera Estudiantes de La Plata. Ese triunfo histórico catapultó a los cruzados como el equipo chileno del momento y los dejó como claros candidatos a pelear el título del Campeonato Nacional.

La UC está en el quinto puesto con 23 puntos. El partido ante la U de Concepción en el Claro Arena es una oportunidad ideal para llegar a la segunda posición y mantener la presión sobre el líder en el cierre de la primera rueda.

Universidad de Concepción llega a Santiago con la obligación de sumar. El Campanil, suma tres puntos menos de los que realmente merece en la tabla tras el castigo recibido durante el torneo.

Formaciones U Católica vs U de Concepción

Probable formación de Universidad Católica

Por confirmar por Daniel Garnero previo al partido, con posibles rotaciones

Probable formación de U. de Concepción

Por confirmar por el cuerpo técnico del Campanil.

¿Dónde ver U Católica vs U de Concepción en vivo?

El duelo entre U Católica y U. de Concepción se jugará este domingo 14 de junio a las 17:30 horas de Chile en el Claro Arena, Santiago. El partido válido por la Fecha 15 del Campeonato Nacional se puede ver por TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max