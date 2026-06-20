Universidad Católica debuta en la Copa Chile 2026 con un viaje al norte que no será un trámite. Deportes Copiapó, el León de Atacama que compite en la Primera B con aspiraciones de ascenso, recibe a los Cruzados en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla con la ilusión de protagonizar la sorpresa de la jornada. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Los Cruzados llegan recargados de confianza tras clasificar como primeros del Grupo D de la Copa Libertadores, superando a Boca Juniors en La Bombonera. Ahora, la apuesta de Daniel Garnero es mantener el rendimiento en todos los frentes en lo que será el inicio de una intensa seguidilla de cinco partidos de Copa Chile en solo 14 días.

Deportes Copiapó vs U Católica, minuto a minuto

La previa del Deportes Copiapó vs U Católica

Universidad Católica integra el Grupo B de la Copa Chile 2026 junto a Deportes Copiapó, San Luis de Quillota y Everton. Para Garnero, este torneo es una oportunidad de darle minutos a jugadores con menor rodaje, considerando la carga de partidos que viene en el horizonte, con el duelo de vuelta ante el mismo Copiapó ya agendado para el 4 de julio en el Claro Arena.

Deportes Copiapó estuvo muy cerca de ascender a Primera Dimisión en 2025 y este año busca que su objetivo no se le escape otra vez. En Primera B están a 7 puntos del líder y a 4 del segundo, y vienen de derrotar a Unión Española y Santiago Wanderers.

Formaciones Deportes Copiapó vs U Católica

Formación de Deportes Copiapó

Nicolás Temperini; Agustín Ortíz, Nicolás Suárez, Nosomi Kimura, Marcelo Filla; Gastón Pérez, Iván Ledezma, Enzo Fernández; Damián Sáez, Lautaro Palacios y Francisco Espoz. DT: Héctor Almandoz.

Formación de U. Católica

Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L’Huiller; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani. DT: Daniel Garnero.

¿Dónde ver Deportes Copiapó vs U Católica en vivo?

El duelo entre Deportes Copiapó y U. Católica se jugará este sábado 20 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó. El partido válido por la Fecha 3 del Grupo B de la Copa Chile 2026 se puede ver por TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max.