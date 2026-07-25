San Luis de Quillota arranca de la mejor manera la segunda rueda de la Primera B 2026, al vencer en condición de forastero a Curicó Unido por 2-1 en el Estadio Bicentenario La Granja. Con este resultado, los Canarios trepan hasta el podio de la división, al quedar momentáneamente terceros con 26 unidades, mientras que los Torteros se alejan de los primeros lugares y se estancan en el decimosegundo lugar con 18 puntos.

Canarios trepan al podio de la Primera B

En un partido marcado por la lluvia intensa y una cancha totalmente resbaladiza, San Luis de Quillota logró imponer su juego de contraataques ante un Curicó Unido que buscaba mantener la posesión del balón, pero sin muchas jugadas de peligro en el arco visitante.

La apertura del marcador llegó a los 18’ minutos del primer tiempo, tras un centro de Sebastián Parada que el arquero Damián Tello no pudo contener, y dejó el balón vivo en el área chica. El rebote capturó Diego González quien pinchó el balón para marcar el primero de la jornada.

El gol de los Canarios dejó a la escuadra local sin mucha reacción, quien no pudo revertir el marcador y sufrió un segundo golpe en el segundo tiempo. A los 58’ minutos, Guillermo Avello mandó un centro de la muerte al corazón del área tortera y Sebastián Parada tuvo que dar un pase a la red para aumentar la ventaja en La Granja.

A los 88′ minutos del segundo tiempo, Cristián Bustamante recibió un pase filtrado en el área y con un remate cruzado marcó el descuento de los Torteros, que no les alcanzó para igualar el marcador.

¿Cuándo vuelven a jugar Curicó y San Luis en la Primera B 2026?

Curicó Unido deberá sacudirse de la derrota rápidamente, ya que el próximo sábado 1 de agosto tendrá que recibir al líder de la división, Cobreloa. El duelo entre Torteros y Zorros se disputará en el Estadio Bicentenario La Granja a partir de las 17:30 horas.

Por su parte, San Luis de Quillota será el encargado de abrir el telón a la jornada 18 de la Primera B 2026, ya que tendrá que recibir en el Estadio Municipal Lucio Fariña a Rangers. El duelo entre Canarios y Rojinegros se disputará el próximo viernes 31 de julio a partir de las 18:00 horas.