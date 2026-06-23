Datos Clave Partido clave: Palestino vs Audax Italiano Transmisión: TNT Sports Premium y HBO Max Horario: Martes 23 de junio, 20:30 horas

Palestino recibe a Audax Italiano este martes 23 de junio en el Estadio Municipal de La Cisterna, por un duelo pendiente de la Fecha 1 del Grupo G de la Copa Chile 2026.

Los árabes llegan con impulso tras golear 4-1 a Magallanes, mientras que los itálicos buscan reaccionar luego de caer 1-0 ante Deportes Santa Cruz en su estreno. Además, Audax tendrá en la banca a Pablo Álvarez como entrenador interino, en medio de un presente complejo.

¿Qué canal transmite Palestino vs Audax Italiano EN VIVO?

El partido entre Palestino y Audax Italiano por la Copa Chile será transmitido por TNT Sports Premium.

Además, el encuentro estará disponible vía streaming por HBO Max, plataforma que también emitirá la señal de TNT Sports para este nuevo Clásico de Colonias.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Palestino vs Audax Italiano?

Palestino vs Audax Italiano se juega este martes 23 de junio a las 20:30 horas de Chile.

Fecha: Martes 23 de junio de 2026

Martes 23 de junio de 2026 Hora: 20:30 horas

20:30 horas Estadio: Municipal de La Cisterna

Municipal de La Cisterna Torneo: Copa Chile Coca-Cola Zero Azúcar 2026

Copa Chile Coca-Cola Zero Azúcar 2026 Grupo: G

La apertura de puertas para los hinchas está programada desde las 18:30 horas.

¿Dónde ver Palestino vs Audax Italiano ONLINE por streaming?

El partido se podrá ver online a través de HBO Max.

Para seguir el encuentro vía streaming, los usuarios deben ingresar con una cuenta activa a la plataforma. También podrás revisar la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver GRATIS Palestino vs Audax Italiano?

Palestino vs Audax Italiano no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El Clásico de Colonias se podrá ver por TNT Sports Premium y HBO Max. Además, la cobertura online estará disponible en AlAireLibre.cl.

Formación de Palestino vs Audax Italiano

Palestino: Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Jason León; Sebastián Gallegos, Nicolás Meza; Bryan Carrasco, Gonzalo Tapia, César Munder; Nelson Da Silva.

El equipo árabe llega con confianza después de su triunfo 4-1 sobre Magallanes, resultado que lo dejó con tres puntos y buena diferencia de gol en el Grupo G.

Audax Italiano: Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Enzo Ferrario, Daniel Piña, Esteban Matus; Vicente Zenteno, Marco Collao, Federico Mateos; Michael Vadulli, Diego Coelho, Giovanni Chiaverano.

Los itálicos vienen de perder 1-0 ante Deportes Santa Cruz y necesitan sumar para no quedar complicados en la zona. El duelo también marcará el estreno de Pablo Álvarez como técnico interino.

Árbitros para Palestino vs Audax Italiano

El árbitro principal del partido será Gastón Philippe Noriega.

Árbitro: Gastón Philippe Noriega

Asistente 1: Wladimir Muñoz Figueroa

Asistente 2: Joaquín Urrue Vergara

Cuarto árbitro: Juan Sepúlveda Lillo

Según las bases de la Copa Chile 2026, el VAR se utilizará recién en la final del torneo.

¿Cómo llegan Palestino y Audax Italiano por Copa Chile?

Palestino llega en buen momento a este Clásico de Colonias. El cuadro árabe debutó en la Copa Chile con una sólida goleada por 4-1 sobre Magallanes en La Cisterna y quedó con tres puntos en un solo partido disputado.

Además, los baisanos tienen dos compromisos pendientes en el grupo, ambos ante Deportes Santa Cruz, por lo que el margen para meterse en la pelea por la cima sigue intacto.

Audax Italiano, en cambio, necesita reaccionar rápido. Los itálicos cayeron 1-0 ante Deportes Santa Cruz en su estreno y todavía no suman puntos en el Grupo G.

El equipo de La Florida tampoco atraviesa un buen presente, por lo que este partido ante Palestino aparece como una oportunidad clave para levantar el rumbo y no perder terreno en la zona.

¿Cómo está el Grupo G de Copa Chile?

Ranking – Cup Grp. G – 2026/2026 # Team Pts P W D L Diff GF GA 1 Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz 9 3 3 0 0 3 7 2 2 Palestino Palestino 3 1 1 0 0 2 4 1 3 Audax Italiano Audax Italiano 0 1 0 0 1 -2 0 1 4 Magallanes Magallanes 0 3 0 0 3 -17 3 10

Santa Cruz lidera el Grupo G con campaña perfecta, pero Palestino tiene dos partidos menos y la opción de acercarse fuerte si vence a Audax Italiano.

Para los itálicos, el panorama es más urgente: una nueva derrota los dejaría muy complicados en la pelea por avanzar.

¿Cuál es el historial entre Palestino y Audax Italiano?

Palestino y Audax Italiano vuelven a verse las caras en un nuevo Clásico de Colonias. El antecedente más reciente fue el empate 0-0 del 31 de mayo en La Cisterna, por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

En los últimos diez enfrentamientos entre ambos, Palestino suma tres triunfos, Audax Italiano registra dos victorias y hubo cinco empates.

Por Copa Chile, el historial favorece a Palestino: se enfrentaron 36 veces, con 19 triunfos árabes, 11 victorias de Audax y seis empates. Los tricolores marcaron 63 goles, mientras que los floridanos anotaron 49.