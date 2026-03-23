Santiago Wanderers hizo historia grande en Ecuador. Tras derrotar al poderoso Flamengo en una infartante tanda de penales, el “Decano” se coronó como el primer equipo chileno campeón de la Copa Libertadores Sub 20. Este hito no solo llena de orgullo al puerto, sino que le otorga un boleto directo para disputar la Copa Intercontinental Sub 20, donde se medirá ante el monarca de la UEFA Youth League en un duelo que podría traer a la élite del fútbol mundial al Estadio Elías Figueroa.

¿Cuándo y contra quién juega Santiago Wanderers la Intercontinental Sub 20?

El partido se disputaría entre agosto y septiembre de 2026. El rival de Santiago Wanderers será el ganador de la UEFA Youth League, que saldrá entre Real Madrid, Paris Saint-Germain, Benfica o Brujas. Debido a que todas las ediciones anteriores se han jugado en Sudamérica, existe una alta probabilidad de que Valparaíso sea la sede oficial de la final intercontinental.

¿Cuál es el rival de Santiago Wanderers en la Intercontinental?

El “Decano” está a la espera de la definición en Europa. Las semifinales de la UEFA Youth League se jugarán el 17 de abril con los choques entre Real Madrid vs PSG y Benfica vs Brujas. El vencedor de la gran final (20 de abril en Suiza) será el equipo que viaje a Sudamérica para disputar el trono mundial ante el campeón chileno.

¿Qué récord histórico consiguió Chile con el título de Santiago Wanderers?

Con la hazaña en Quito, Chile se transformó en el segundo país (detrás de Brasil) en ganar la Copa Libertadores en sus tres versiones oficiales: Masculina (Colo Colo 1991), Femenina (Colo Colo 2012) y ahora Sub 20 (Santiago Wanderers 2026). Es un dominio continental exclusivo que resalta la calidad de la cantera de Valparaíso frente a potencias como Argentina y Uruguay.

En resumen

El hito: Santiago Wanderers es el primer chileno campeón de Libertadores Sub 20.

Santiago Wanderers es el primer chileno campeón de Libertadores Sub 20. El premio: Clasificación a la Copa Intercontinental Sub 20 ante la élite de la UEFA.

Clasificación a la Copa Intercontinental Sub 20 ante la élite de la UEFA. Candidatos europeos: Real Madrid, PSG, Benfica o Brujas de Bélgica.

Real Madrid, PSG, Benfica o Brujas de Bélgica. Sede probable: Valparaíso, siguiendo la tradición de localía sudamericana en este torneo.

¿Te imaginas al Real Madrid o al PSG jugando una final oficial en el Elías Figueroa ante Santiago Wanderers o crees que la Conmebol se llevará el partido a Santiago? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.