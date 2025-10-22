Universidad de Chile está en un momento clave en la temporada. Los azules enfrentarán las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Lanús y también la recta final del Campeonato Nacional, donde se encuentran luchando por un cupo a la próxima Copa Libertadores.

Sin embargo, en medio de esa situación, la dirigencia de Azul Azul también trabaja en la planificación del 2026. Para ello, comenzó a renovar a sus principales figuras pensando en el plantel del próximo año.

Aunque así como hay algunos que ya extendieron su vínculo con la institución, otros aún esperan hacerlo, como es el caso de Marcelo Díaz. El capitán de la U aún espera definir su continuidad y su futuro sigue siendo incierto.

🤔 ¿Seguirá Marcelo Díaz en U de Chile?

Tras anunciar las renovaciones de Fabián Hormazábal e Israel Poblete, muchos hinchas se preguntaron qué pasa con Díaz, quien finaliza contrato con Universidad de Chile a fines de año.

En medio de esta situación, fue el propio campeón de la Sudamericana quien salió a a aclarar todo. “Sí, me gustaría seguir un año más. Son conversaciones que he tenido con la dirigencia, en donde hemos llegado a muy buenos términos”, reveló en TNT Sports.

“Todavía no tengo esa renovación para el próximo año, pero dentro de lo que puedo contar, se han portado increíble y me han dado palabras que muy pocas veces se les dan a un jugador. Solamente debo agradecer”, agregó.

⚽ El rol de Marcelo Díaz en U de Chile

Actualmente Marcelo Díaz tiene 38 años y no solo es el capitán de la U de Chile, sino también uno de sus símbolos y máximos referentes del plantel. Por ello, aseguró que está en condiciones de seguir, al menos una temporada más.

“Voy a estar en edad de 40 años y todavía queda bencina. Queda pasión, sentimiento. Eso todavía no se acaba. El día que se acabe eso, seré el primero en decir hasta aquí no más llegué”, sentenció el volante.

