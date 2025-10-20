U de Chile sigue abrochando nombres importantes de cara al futuro. Mientras el equipo planifica la próxima temporada, una de sus piezas más regulares selló su continuidad por tres años más. La decisión va en línea con lo que busca el club: construir una base estable con referentes que conocen la casa y conectan con el hincha.

En este contexto la renovación de una figura como ésta, representa más que una firma, aunque con las dudas de la continuidad de Gustavo Álvarez.

🔵 Israel Poblete seguirá en U de Chile hasta el 2028

El mediocampista Israel Poblete, uno de los más regulares del Romántico Viajero en los últimos años, extendió oficialmente su vínculo con el club hasta 2028. “Estoy donde quiero estar y espero seguir retribuyendo eso en cancha”, expresó tras sellar el acuerdo.

Poblete llegó a la U en 2022 y desde entonces ha disputado 134 partidos, siendo un aporte constante tanto en ataque como en defensa. Además, ha sido parte de los logros recientes como la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025, transformándose en un rostro familiar para el hincha azul.

⚽ Un pilar de experiencia y sacrificio en el CDA

Desde su llegada, Poblete se ha caracterizado por su entrega en cada partido. Su versatilidad le ha permitido ganarse la titularidad bajo distintos técnicos y ser un líder silencioso dentro del plantel. A pesar de los logros ya alcanzados, el volante de Maipú asegura que su ambición sigue intacta: “Quiero que el Club siga mejorando y consiguiendo cosas importantes”.

📌 La estrategia de la U: renovar a tiempo para proyectar el futuro

Poblete se suma a otros nombres renovados, como Fabián Hormazábal.

El club busca asegurar continuidad antes del arranque del próximo campeonato.

La idea es mantener una base sólida que combine experiencia con juventud.

La única duda de aquí a diciembre será si Gustavo Álvarez comandará en el CDA, el proyecto que suma renovaciones.

🗓️ ¿Cuándo juega U de Chle vs Lanús por Copa Sudamericana?

🆚 U de Chile vs Lanús

📍 Jueves 23 de octubre

⌚ 19:00 horas

🏟️ Estadio Nacional

🏆 Semifinales, Copa Sudamericana, ida.