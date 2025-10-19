Mauricio Pellegrino sabe que no será un partido más. El ex técnico azul regresará al Estadio Nacional para enfrentar a U de Chile en la semifinal de la Copa Sudamericana. Y lo hará con un Lanús en alza, cargado de ilusión y consciente del contexto que lo espera en Santiago.

En conferencia, el DT argentino fue claro: su equipo se juega mucho, y la U será una prueba máxima. “Vamos con todo”, adelantó, en una frase que refleja tanto ambición como respeto.

🇦🇷 Pellegrino no se achica en la semifinal de Copa Sudamericana

Mauricio Pellegrino fue directo: la visita a la U será uno de los desafíos más exigentes que ha tenido Lanús en esta Copa. “Vamos con todo a Chile para volver a casa con posibilidades. Va a ser una llave muy difícil”, aseguró.

El entrenador destacó que su plantel llegará con seis días de preparación, apuntando a una puesta a punto física y táctica ideal: “Vamos a descansar, recuperar, entrenar con exigencia y preparar el partido al máximo nivel”.

⚽ Lanús se toma en serio a la U: “El nivel de exigencia será top”

Más allá del respeto al rival, Pellegrino dejó claro que su equipo va con mentalidad competitiva. “La U es un gran desafío. Para tener chances vamos a tener que hacer mucho. No se puede regalar nada”, explicó.

Lanús buscará un resultado que lo deje bien perfilado para la revancha en La Fortaleza, donde el club argentino se ha hecho fuerte en este torneo. La prioridad es clara: salir vivos del Nacional para definir con ventaja ante su gente.

🔙 El regreso simbólico de Pellegrino a U de Chile

Para el técnico argentino, este duelo tiene una carga emocional inevitable. En 2023 dirigió a la U, sin mayores logros ni continuidad. Ahora regresa en un rol muy distinto, buscando avanzar a una final internacional. Pese a no mencionarlo directamente, su tono evidencia que este cruce tiene un componente personal. Pellegrino quiere dejar huella, esta vez, desde la vereda opuesta.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile juega el próximo jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana frente a Lanús.