Universidad de Chile enfrentará el desafío más importante en lo que va de la temporada en algunas semanas. Los azules se medirán a Lanús en busca de la gran final de la Copa Sudamericana.

Al frente estará un viejo conocido, puesto que el DT de los granates es Mauricio Pellegrino, exentrenador de los universitarios, quien en las últimas horas reveló la gran preocupación de su equipo de cara a las semifinales del certamen continental.

😮 La gran preocupación de Lanús para enfrentar a U de Chile

El estratega conversó este viernes con los medios de comunicación y confesó su gran inquietud para los próximos duelos. “Al equipo lo veo trabajando bien. Es verdad que una de mis preocupaciones, por así decirlo, es dosificar un poco la energía cuando uno tiene tantos partidos que son tan importantes”, dijo Pellegrino.

“Estamos en una etapa que ya es el sprint final, donde lo que queda es lo que puedes conseguir. Entonces, en dónde ponemos la energía: en tratar de llegar de la mejor manera a los partidos”, agregó.

⚽ La carga de partidos que alerta al rival de U de Chile

Lanús comenzó octubre con un triunfo sobre San Lorenzo por el torneo argentino. Sin embargo, antes la llave de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, deberá medirse a Independiente (12/10) y a Godoy Cruz (17/10) en el plano local.

El calendario de Lanús antes de enfrentar a U de Chile:

Independiente vs Lanús: Domingo 12 de octubre

Lanús vs Godoy Cruz: Viernes 17 de octubre

U de Chile vs Lanús: Jueves 23 de octubre

Lanús vs U de Chile: Jueves 30 de octubre