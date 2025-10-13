Después de más de ocho años sin ver una tarjeta roja en partidos de clubes, Charles Aránguiz volvió a ser expulsado. El volante de U de Chile vio la roja ante Palestino, tras recibir dos amonestaciones en menos de 10 minutos. Una baja sensible para el equipo azul, justo cuando deben enfrentar a U Católica en el clásico por la Fecha 25 del torneo.

❓¿Por qué fue expulsado Charles Aránguiz en el duelo ante Palestino?

La expulsión del Príncipe ocurrió tras dos acciones consecutivas. La primera amarilla fue a los 25’, por una infracción evitable en mediocampo. Luego, a los 34’, una jugada insólita terminó con la segunda: Aránguiz resbaló, cayó al suelo y, al intentar reincorporarse, tocó el balón con la mano estando en juego. El árbitro Miguel Araos interpretó conducta antideportiva y lo expulsó.

Así, el mediocampista no podrá estar en el esperado duelo ante los Cruzados, lo que representa una baja importante para el confirmado en la banca azul, Gustavo Álvarez.

📉 ¿Cuándo fue la última vez que Aránguiz fue expulsado en un club?

Para encontrar la última tarjeta roja en clubes a nombre de Aránguiz hay que retroceder al 18 de diciembre de 2016, cuando jugaba por Bayer Leverkusen. Ese día, ante el Ingolstadt en la Bundesliga, fue expulsado por doble amarilla: una por juego brusco y otra por un codazo, según se vio en redes sociales.

Desde entonces, el volante nacional había mantenido una conducta intachable a nivel de clubes. Esta nueva roja rompe una racha de 8 años y 10 meses sin expulsiones. Totalizando; 3.221 días, 460 semanas y 105 meses entre ambos duelos que mandaron a Charles a las duchas antes de tiempo.

Aránguiz se fue expulsado en Alemania por meterle un codazo a un rival. pic.twitter.com/K4W0Lwn6S6 — Ignacio Guerra Erazo (@IgnacioGuerraEr) December 18, 2016

🚨 La baja de Charles que afecta a U de Chile

U de Chile perderá a uno de sus jugadores más experimentados justo antes de uno de los partidos más esperados del semestre. Aránguiz no solo es pieza clave en la mitad de la cancha, también aporta liderazgo. Pensando en que el clásico será fundamental para quedarse con el ansiado cupo del Chile 2 a Copa Libertadores.