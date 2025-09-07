El nombre de Charles Aránguiz sigue despertando respeto y admiración en el fútbol chileno. El volante de Universidad de Chile es considerado uno de los jugadores más completos que ha dado el país, y así lo reafirmó un conocido director técnico nacional, quien no dudó en colocarlo al nivel de los más grandes del planeta.

En diálogo con En Cancha, John Armijo destacó la inteligencia y la versatilidad del Príncipe, asegurando que su talento lo hacía un futbolista distinto, capaz de marcar diferencia en cualquier esquema de juego.

Aránguiz es un jugador importante y referente en la U / ©Photosport

⚽ Los elogios de John Armijo a Charles Aránguiz:

El DT de Deportes Santa Cruz se deshizo en elogios hacia Aránguiz y lanzó una frase que sorprendió a los hinchas: “Pudo haber jugado en Real Madrid o Barcelona, no era menos que Busquets en su forma futbolística”.

Según su visión, la mejor versión del mediocampista se vio en Bayer Leverkusen, donde alcanzó un nivel superlativo en la Bundesliga. No obstante, para él, su calidad y lectura táctica estaban a la altura de clubes de élite mundial.

🔥 El legado del Príncipe en La Roja y la U

Aránguiz no solo brilló en Europa, sino que también dejó huella en la Selección Chilena, siendo pieza clave en la obtención de las dos Copas América. Hoy, de regreso en la U, sigue siendo una figura respetada y admirada, símbolo de talento y sacrificio.

Su nombre aparece, una vez más, como referente indiscutido del fútbol nacional, con palabras que confirman lo que muchos ya creen: que estuvo hecho para codearse con los mejores.