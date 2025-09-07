Parece ser que la controversia entorno a la Supercopa 2025 va quedando atrás, aunque en el entorno de U de Chile sigan en desacuerdo con jugar la final con Colo Colo el próximo 14 de septiembre, esto debido a la proximidad de la fecha con la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los azules tienen programado solo cuatro días después de la Supercopa su primer mano a mano con Alianza Lima por el certamen continental, algo que ha generado la molestia en la interna de la U por la insistencia de jugar contra Colo Colo el próximo domingo.

Aunque el propio presidente de Azul Azul, Michael Clark y otras voces de la U abogaron por cambiar la fecha de la Supercopa, un DT que tuviera éxitos junto al club estudiantil fue contra la corriente y expresó que debe jugarse el partido en la fecha programada por la ANFP.

En diálogo con Bolavip, Héctor Pinto aseguró que: “No debería suspenderse la Supercopa, pero como están las cosas hoy en día… se toman determinaciones muy apuradas y, todo lo contrario, hay que dar la posibilidad de que se desarrolle de la mejor manera”.

“Yo recuerdo haber participado y me programaron tan seguido y ni había reclamos. Hay que estar preparado para ese tipo de cosas y que se desarrolle sin mayores problemas con el público y se haga de buena forma”, agregó al respecto entrenador que conquistar el Apertura 2004 junto a la U.

Héctor Pinto insta a la U a jugar la Supercopa y no reclamar/ © Photosport

📆 ¿Cuándo se juega la Supercopa entre Colo Colo y la U?

La Supercopa 2025 está programada para el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas de nuestro país, a jugarse en el Estadio Santa Laura.

