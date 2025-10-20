Lanús viene con buen presente futbolístico, pero también con memoria. Saben lo que pasó con Independiente en octavos de final de la Copa Sudamericana, y por eso, antes de enfrentar a U de Chile, mandaron un mensaje claro: “Lo mejor es que todo se resuelva dentro del campo”.

El jueves, en un Estadio Nacional vacío por sanción, los argentinos jugarán la ida de la semifinal ante el cuadro azul. Sin público, pero con tensión en el ambiente, sobre todo después de los incidentes de la ronda anterior. Por eso, en Lanús prefieren mantener la calma, cuidar el ambiente y enfocarse sólo en jugar.

🏆🔝 ¡Comienzan las semifinales! Se juegan los partidos de ida de la CONMEBOL #Sudamericana.



⏰📺 La agenda de la semana.#LaGranConquista pic.twitter.com/PTw2vOGXoO — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 20, 2025

🧠 Lanús se cuida: no quieren repetir lo de Independiente vs U de Chile

Carlos Izquierdoz, defensor y líder del equipo granate, fue tajante: “Sabemos lo que pasó entre la U e Independiente, entendemos que los jugadores no tienen nada que ver, pero hay que evitar distracciones”. En ese tono, el ex Boca pidió bajar el nivel de tensión para que el partido no se vea afectado por situaciones externas: “Queremos que todo pase en la cancha, que no haya nada fuera de eso”.

🏟️ Semifinal en Santiago: sin hinchas, pero con presión

El duelo de ida se jugará este jueves en el Estadio Nacional, sin público por la sanción que arrastra U de Chile. Una situación incómoda, pero que Lanús dice estar dispuesto a enfrentar sin excusas: “Jugamos donde sea, como sea”, señaló Izquierdoz.

Para los argentinos, lo importante es no salirse del libreto, especialmente en una semifinal internacional. Vienen de vencer a Godoy Cruz y son líderes del grupo B del torneo argentino, por lo que el ánimo está arriba.

🔒 El foco está en no caer en provocaciones