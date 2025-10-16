Universidad de Chile solo piensa en la Copa Sudamericana. Los azules enfrentarán un duro desafío internacional, puesto que se medirán a Lanús por las semifinales del certamen continental en una llave que comenzará en nuestro país.

En la U son conscientes de la importancia de este pleito, por lo que están cien por ciento enfocados en sacar un buen resultado en el Estadio Nacional y así poder llegar con ventaja al partido de vuelta en Argentina.

⚽ Capitán de U de Chile palpitó el duelo con Lanús

Así lo dejó claro Marcelo Díaz, capitán de los universitarios, quien en conversación con DSports, anticipó el cruce. “Lanús es un equipo bastante competitivo, muy bien armado, tiene muy buenas individualidades y colectivamente funciona muy bien. Nosotros también lo somos. Es una llave bastante pareja, que dependerá solamente de detalles. Van a ser partidos muy intensos, con dos equipos que proponen bastante y que juegan bien con el balón en los pies”, comenzó diciendo.

“El primer partido es muy importante, ojalá termine a nuestro favor porque jugamos en casa y con nuestra cancha. La idea va a ser salir con todo ese día, esperando la vuelta y sabiendo que no se termina en la ida”, añadió.

🏟️ En U de Chile lamentan jugar a puertas cerradas

Por otro lado, Díaz lamentó el hecho de jugar sin público producto del castigo impuesto por Conmebol tras los hechos de violencia en Avellaneda. “Es extraño jugar sin gente, más siendo locales. Es como volver a la pandemia”, indicó.

“No es lo que nos gustaría, pero es lo que es y nos tenemos que adecuar. Tenemos que sacarle ventaja a la cancha, que a nosotros nos viene muy bien”, concluyó el volante azul.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Lanús?

U de Chile recibirá a Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana el próximo jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional.

