En U de Chile cerraron una de las carpetas que venían arrastrando desde comienzos de temporada. Un delantero que no logró consolidarse en el club, tiene nuevo destino. Y esta vez, de forma definitiva. Mientras la U comienza a planificar su plantel para el próximo torneo, uno de sus préstamos más llamativos terminó en venta.

El atacante que tuvo escasa regularidad en el CDA, vivió un renacer en el fútbol colombiano. Su rendimiento fue tan destacado que su club actual no dudó en mover las fichas para asegurar su continuidad.

🔵 Luciano Pons seguirá en Bucaramanga y la U de Chile recibe USD 300 mil

Atlético Bucaramanga, equipo donde Luciano Pons firmó una temporada goleadora con 24 tantos en 49 partidos, activó la cláusula de compra por el delantero. Según informó César Luis Merlo, el conjunto colombiano acordó con la U un pago de 300 mil dólares por su pase definitivo.

La operación se venía negociando hace semanas, pero desde Azul Azul esperaban una oferta que respetara sus condiciones económicas. Finalmente, la insistencia de los colombianos, sumada al deseo del propio Pons de continuar, destrabó la situación.

🇨🇴 De suplente en U de Chile a figura en Colombia

Luciano Pons no dejó huella con la camiseta azul. En su paso por el CDA, acumuló 27 partidos y sólo 4 goles. Su rendimiento fue duramente cuestionado por los hinchas, que no vieron en él el “9” que tanto anhela el club. Sin embargo, su realidad cambió completamente en el exterior. En Bucaramanga se reencontró con su mejor versión, siendo clave en la ofensiva y ganándose incluso el interés de equipos como América de Cali e Independiente Santa Fe.

A sus 33 años, el delantero firmará por tres temporadas más en el club colombiano, que ya lo proyecta como uno de los pilares ofensivos para su proyecto deportivo.

🚨[EXCLUSIVO] Atlético Bucaramanga activó la opción y compra a Luciano Pons en u$s 300.000 a la U de Chile.

*️⃣El club 🇨🇴 discute los detalles finales del nuevo contrato del delantero, que será por 3 años. pic.twitter.com/6DoSUvSYPS — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 29, 2025

💸La venta de Pons libera cupo y oxigena a U de Chile

Además de cerrar una etapa que no funcionó, esta venta permite a Universidad de Chile liberar un cupo extranjero y sumar ingresos clave. En un mercado donde los movimientos deben ser quirúrgicos, cada dólar cuenta. La dirigencia ahora tiene más herramientas para negociar nuevas incorporaciones que se ajusten a lo que Gustavo Álvarez y su cuerpo técnico pretenden para el nuevo torneo.