U de Chile enfrenta un escenario relevante en este mercado de pases. Uno de sus jugadores, hoy cedido en Colombia, se transformó en figura indiscutida y despertó el interés de su club actual para extender la estadía más allá del préstamo.

Sin embargo, desde Azul Azul tienen una postura clara: no lo dejarán salir por menos del monto pactado en la cláusula de compra. Mientras tanto, desde el extranjero presionan y el protagonista ya manifestó su intención de quedarse donde está.

⚽ De criticado en el CDA a figura en Colombia: Luciano Pons

El futbolista en cuestión es Luciano Pons, quien no logró consolidarse en la U y terminó saliendo tras un año de bajo rendimiento. Su paso por el club estuvo marcado por escasos goles y un fallo recordado que evitó la defición del título ante Colo Colo que pesó en su salida.

En su nuevo destino, el Atlético Bucaramanga, Pons explotó: 22 goles en 46 partidos, siendo uno de los goleadores del torneo colombiano. Su irrupción cambió la percepción sobre él y lo posicionó como prioridad para el club cafetalero.

💰 La U de Chile quiere cobrar lo que acordó por Pons

Azul Azul ya rechazó dos propuestas que rondaban los 300 000 dólares, porque espera que se respete la cláusula de salida firmada en el préstamo: 500 000 US$. Según información del periodista colombiano Javier Mantilla, Bucaramanga no está dispuesto a llegar a esa cifra.

El delantero, por su parte, ya expresó su deseo de quedarse en Colombia. La dirigencia del club lo sabe y también empuja para que la operación se concrete. Pero en la U no piensan regalarlo, sobre todo considerando que podría significar un ingreso importante en medio del diseño del plantel 2026.

¡Un nuevo artillero a la U! ⚽️🔥

Tras grandes temporadas en Colombia, Luciano Pons es el nuevo refuerzo del Romántico Viajero 🔵🔴



¡Bienvenido, Lucho! A darlo todo por los azules 🤘🏼 pic.twitter.com/XwlEvuhZcB — Universidad de Chile (@udechile) January 16, 2024

📊 ¿Qué puede pasar si no hay acuerdo entre Pons y U de Chile?

Las negociaciones siguen abiertas. U de Chile espera un aumento en la oferta para cerrar la venta, mientras que en Bucaramanga podrían intentar estirar el margen con fórmulas de pago. Si no hay acuerdo, el jugador debería volver a Chile, aunque en el CDA saben que forzar su retorno podría ser contraproducente si no está en los planes del nuevo cuerpo técnico. Por eso, hay presión para resolver cuanto antes el triángulo entre Pons, U de Chile y Bucaramanga.