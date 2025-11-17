Universidad de Chile continúa trabajando en la planificación del 2026. Con el Campeonato Nacional en su recta final, en el Centro Deportivo Azul ya vislumbran lo que será la próxima temporada.

Para ello, la dirigencia de Azul Azul ha asegurado la continuidad de algunas de sus principales figuras. Sin embargo, hay otros futbolistas que aún no definen su futuro en el conjunto universitario.

Por ello, a falta de pocas semanas para que termine el año, la gerencia deportiva debe apresurarse para negociar con aquellos jugadores que terminan contrato en diciembre y que aún no llegan a un acuerdo para continuar.

😮 U de Chile quiere retener a un atacante, pero él no está convencido con seguir

Uno de los jugadores que termina contrato a fin de año con la U de Chile es Ignacio Vásquez, quien no ha tenido un 2025 como el que esperaba. El joven atacante no ha tenido mayor cabida en el equipo dirigido por Gustavo Álvarez, por lo que podría dejar el club.

Según reveló AS Chile, pese a los pocos minutos que ha sumado el jugador en el primer equipo a lo largo de la temporada, la intención de Azul Azul es extender su vínculo, pero que parta a préstamo para que vea más acción.

Sin embargo, Vásquez no estaría del todo seguro con aquella situación. De acuerdo al citado medio, el futbolista de 19 años no se encuentra cómodo y antes de firmar un nuevo vínculo quiere asegurarse que podrá sumar una mayor cantidad de minutos en el club.

⚽ Los números de Ignacio Vásquez en la U de Chile

Ignacio Vásquez debutó oficialmente con la camiseta de Universidad de Chile el 28 de junio del 2024, pero desde entonces no ha visto tanta acción como le gustaría. Si bien durante su primera temporada jugó 15 partidos, anotó tres goles y aportó una asistencia, el jugador perdió terreno este 2025.

Y es que durante la presente campaña del equipo, el futbolista de 19 años solo ha jugado cuatro partidos: dos en Copa Chile y dos en el Campeonato Nacional, en los que suma 205 minutos y una asistencia.

De hecho, Vásquez ha jugado la mayor parte del año en el equipo de proyección de los azules. Esta situación provocó que no fuera considerado por Nicolás Córdova para la nómina de la Roja Sub 20 que disputó el Mundial de la categoría el pasado mes de septiembre.

