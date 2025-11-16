Universidad de Chile atraviesa semanas de análisis profundo respecto al plantel, pero en paralelo surgió un nombre que parecía desterrado del debate: Junior Fernandes. El delantero, que dejó una huella imborrable en los azules, volvió a instalarse entre las conversaciones de los hinchas por un gesto mínimo, pero suficiente, para encender la esperanza.

En el entorno universitario, cualquier señal vinculada a exreferentes suele generar ruido. Y esta vez, el movimiento no vino desde el propio atacante, sino desde una de las personas más cercanas a él.

💙 Histórico a la U: el mensaje que remeció a los fanáticos

Todo partió en una publicación personal del atacante que milita en Turquía y un simpatizante azul lanzó la petición de siempre: que regrese el “histórico”. La sorpresa se produjo cuando la esposa del jugador intervino directamente, asegurando que “vendrá pronto”, un comentario que bastó para desatar euforia digital y una avalancha de especulaciones.

El guiño no tardó en viralizarse entre cuentas partidarias de la U, que interpretaron la frase como una pista concreta de que el atacante podría volver a instalarse en el fútbol chileno más temprano que tarde.