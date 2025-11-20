Mientras U de Chile piensa desde ya en cómo armar su plantel para 2026, hay un jugador que pertenece al club y que la está rompiendo en el extranjero, aunque su intención es no volver a los Azules, por el momento.

La idea de la U tampoco es volver a contar con él, aunque sus registros en esta temporada, pueden hacer que más alguno mire con buenos ojos su retorno, sobre todo pensando en la irregularidad de sus delanteros en este año 2025, lo que le costó algunos puntos que a esta altura echa de menos.

💎❌ El futbolista que desechó U de Chile y ahora brilla

Se trata de Luciano Pons: el argentino marcó de penal el único tanto de la victoria de Atlético Bucaramanga por 1-0 contra Independiente Santa Fe en la Fase Final de la Liga Dimayor II de Colombia.

Se trata de un triunfo muy importante, que deja a su equipo con chances de seguir prendidos en busca del segundo título de su historia en la Primera División cafetera, aunque faltan varios partidos.

El próximo duelo de Bucaramanga será este sábado 22 de noviembre a las 21:30 horas contra Tolima.

📊 Los números de Luciano Pons en Atlético Bucaramanga

Luciano Pons ha jugado 47 partidos en esta temporada con la camiseta de Atlético Bucaramanga (3.737 minutos disputados), anotando 23 goles y dando 4 asistencias, en un rendimiento que sorprendió a todos, sobre todo pensando que en la U no rindió.

El año pasado marcó apenas 4 goles en 27 juegos, aunque si repite las estadísticas de este 2025 podría claramente ser un aporte en U de Chile, que ha necesitado más constancia de sus delanteros en esta temporada, tanto a nivel local como internacional.

De todas maneras, hay pocas opciones de que retorne, por lo que los Azules deben buscar algún jugador que satisfaga el paladar de Gustavo Álvarez o el DT que llegue.

