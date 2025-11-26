U de Chile tiene prácticamente listo a uno de los mejores arqueros del Campeonato Nacional 2025, con la idea de reemplazar a Cristopher Toselli, quien partirá a final de esta temporada.

Los Azules llevarán a un jugador que le competirá de igual a igual a Gabriel Castellón, quien tuvo un espléndido año, con buenas actuaciones en la Liga de Primera, Copa Chile, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, donde el equipo llegó a semifinales.

🧤 El arquero que está casi listo en U de Chile

Según dio a conocer el periodista Manuel De Tezanos Pinto en su programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Sebastián “Zanahoria” Pérez es el arquero que está muy cerca de llegar a U de Chile.

“Yo tengo información de que Pérez va a la U. Es muy probable que vaya a la U. Más de 90 por ciento”, expresó el comunicador en medio de un debate sobre los porteros del fútbol chileno.

📊 Los números de Sebastián Pérez en esta temporada

En esta temporada, Sebastián Pérez jugó 41 partidos con la camiseta de Palestino, recibiendo 56 goles y dejando su valla invicta en nueve ocasiones.

Otros números que sirven como referencia, son los que tuvo en su otra experiencia en un equipo grande: U Católica.

En la UC, Zanahoria disputó 68 duelos con 91 tantos en contra y dejando en 21 ocasiones su arco en cero, logrando como titular el título del Campeonato Nacional 2021, aunque estuvo en el equipo entre 2020 y 2024, con un paso en medio en Unión Española.

🧐 Otros refuerzos que busca U de Chile

U de Chile también busca otros jugadores, principalmente en delantera: han sonado Eduardo Vargas y Lucas Passerini en esa zona.

También en el puesto de volante se vislumbra la posibilidad de Lucas Romero, jugador de Deportivo Recoleta de Paraguay y quien tiene partidos en la selección de ese país.

