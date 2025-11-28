Se espera que Universidad de Chile tenga un agitado mercado de pases una vez que culmine el Campeonato Nacional. Esto porque según ha trascendido, Gustavo Álvarez estaría viviendo sus últimos días en el club.

El próximo martes los azules recibirán a Coquimbo Unido en un duelo clave por sus aspiraciones a quedarse con un cupo a la próxima Copa Libertadores, en un partido que cambió inesperadamente de localía, y que podría ser el último del DT junto a sus hinchas.

En las últimas horas surgió nueva información respecto al estratega, y si bien en el Centro Deportivo Azul esperan tomar una decisión al término de la temporada, todo indica que la suerte ya está echada.

😮 Nuevos detalles sobre el futuro de Álvarez en U de Chile

El periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, contó que “lo de Gustavo Álvarez se definirá una vez que termine el campeonato, pero me parece que los caminos ya están medios separados entre dirigencia y Álvarez, proyecto 2026. Recordemos que él tiene contrato, él está ligado a la Universidad de Chile”.

“Para salir, para presentar una renuncia, tiene que llegar a un acuerdo económico con la Universidad de Chile. Para que venga otro equipo o federación, tienen que hablar directamente con la U para llegar a un acuerdo por 1,2 millones de dólares”, añadió.

Por último, apuntó que “si el técnico es despedido, la opción menos viable son 100 mil dólares. Esas son las tres alternativas, pero parece que se ve difícil que Álvarez… podría dirigir su último partido (como local) este martes”.

🤔 ¿Quién reemplazaría a Álvarez en la U de Chile?

Si bien aún es muy prematuro, considerando que Gustavo Álvarez sigue siendo el entrenador de la Universidad de Chile, hay un nombre que toma fuerza para sucederlo en caso que deje la institución.

Se trata de Francisco ‘Paqui’ Meneghini, entrenador de O’Higgins de Rancagua. Según reveló el periodista de DSports, Marco Escobar, hay que “tener ojo” con el entrenador en las próximas semanas, por lo que sería una de las alternativas que baraja Azul Azul.

🔗 No te pierdas detalles de la actualidad de la U de Chile en Al Aire Libre.