Previo a sus últimos dos partidos en el Campeonato Nacional una noticia remeció la interna de la Universidad de Chile. Y es que en la antesala del crucial duelo frente a Coquimbo donde los azules necesitan sumar de a tres para seguir con vida en la lucha por el Chile 2, se conoció que Gustavo Álvarez estaría viviendo sus últimos días en el club.

De acuerdo a lo informado por el periodista de DSports, Marco Escobar, el estratega dirigirá se irá del club al término de la temporada. Sin embargo, lo más llamativo fue que el comunicador llamó a tener ojo con Francisco ‘Paqui’ Meneguini, puesto que asoma como el principal candidato a la banca de la U.

Un histórico de los universitarios reaccionó a esta sorpresiva revelación y confesó a Al Aire Libre cuál es su deseo para la institución de cara al 2026.

😨 Meneghini no convence a histórico de la U de Chile

Se trata de César Vaccia, entrenador que conquistó tres con la Universidad de Chile, quien aún mantiene la ilusión de que Álvarez permanezca en la banca la próxima temporada.

“Me encantaría que siguiera Gustavo, es un entrenador que ha demostrado sus capacidades y que tiene una gran experiencia. Él conoce al plantel, sabe sus fortalezas y debilidades, y podría tomar algunas decisiones para potenciar al equipo para el año siguiente. Eso me encantaría”, dijo el histórico DT.

Por otro lado, Vaccia abordó la opción de Francisco Meneghini como sucesor de Álvarez. “A Paqui lo conocí junto con Marcelo Bielsa. Se ve que es un joven que tiene capacidades, obviamente. Pero me parece que la U necesita una persona con experiencia y validada en el medio. Aunque esto es fútbol y lo que uno pueda pensar a veces termina con un equipo campeón o que realmente pueda dar que hablar. Yo no me cierro a ninguna opción, pero por mí, creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que siga Gustavo”, señaló.

🔵 Vaccia y la opción azul para alcanzar el Chile 2

El otrora estratega también tuvo palabras para Coquimbo Unido, próximo rival de la U y que superó el récord de victorias que él alcanzó como director técnico de los azules.

“Ha sido sensacional lo que ha hecho Coquimbo. Hay que felicitar a la gente del norte, a sus directivos, cuerpo técnico y jugadores. Al principio todos pensábamos que, producto de un plantel corto, podían llegar con lo justo. Pero han demostrado que no, que con mucho trabajo se pueden alcanzar logros mayores”, destacó.

Por último, se refirió a la posibilidad de que la U de Chile consiga la clasificación a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. “La opción real que tenemos es que Huachipato le gane a Católica y nosotros a Coquimbo. Si se dan esos resultados tendríamos muchas oportunidades y dependeríamos de nosotros para alcanzar el Chile 2. Pero si no se dan, la verdad es que ya sería muy complicado”, cerró.

