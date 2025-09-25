Universidad de Chile está enfocada en su partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde recibirán este jueves a Alianza Lima en busca de las semifinales del torneo continental.

Sin embargo, de reojo miran lo que será la próxima temporada. Para ello, la dirigencia de Azul Azul está trabajando en la conformación del plantel, donde ya habrían tomado una decisión con el futuro de Javier Altamirano.

Pero así como la directiva amarra a alguno de sus jugadores, también podría desprenderse de otros, puesto que un futbolista podría decir adiós de forma definitiva a los universitarios.

🇨🇴 En Colombia quieren quedarse con un delantero de U de Chile

El futbolista en cuestión es Luciano Pons, delantero que no tuvo un buen pasar en la U de Chile la temporada pasada, por lo que partió a préstamo al Atlético Bucaramanga de Colombia, club donde ha tenido un gran año.

El atacante ha anotado 19 goles en lo que va de la temporada, por lo que el equipo colombiano estaría dispuesto a hacer uso de la opción de compra para quedarse con el futbolista.

Según informó el periodista Mariano Olsen en su cuenta de X, Bucaramanga avanza en las negociaciones con la U y están camino a una posible compra. Además, el comunicador detalló que el deseo de Pons es continuar en tierras cafetaleras.

⚽ Los números de Luciano Pons en U de Chile

Luciano Pons jugó 27 partidos en Universidad de Chile, sumando apenas 868 minutos. En ellos, solo consiguió anotar cuatro goles, lo que generó muchos cuestionamientos en su contra.

Por el contrario, en Atlético Bucaramanga el delantero tuvo un importante renacer y en 39 partidos ha disputado 3.020 minutos y marcado 19 goles.