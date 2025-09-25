La U de Chile se jugará la vida en Coquimbo. Tras igualar sin goles en Matute, los dirigidos por Gustavo Álvarez definirán ante Alianza Lima su paso a semifinales de la Copa Sudamericana 2025, un objetivo que el club no alcanza desde hace más de una década.

La revancha está programada para este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde la U deberá apoyarse en su solidez defensiva y en la efectividad de sus atacantes para superar a un rival que también llega motivado y con racha positiva fuera de casa.

❓ ¿Qué resultados necesita la U de Chile para clasificar a semifinales de Sudamericana?

Los azules tienen el panorama claro tras el empate 0-0 en Perú:

Si la U de Chile gana en Coquimbo: avanzará de inmediato a semifinales, sin importar la diferencia de goles.

avanzará de inmediato a semifinales, sin importar la diferencia de goles. Si la U de Chile empata con Alianza Lima: la llave se definirá directamente en penales, ya que no existe tiempo extra ni vale la regla del gol de visita.

la llave se definirá directamente en penales, ya que no existe tiempo extra ni vale la regla del gol de visita. Si la U de Chile pierde en Coquimbo: quedará eliminada del torneo y los peruanos avanzarán a la siguiente ronda.

❓ ¿Se juega tiempo extra en caso de igualdad en Coquimbo?

No. El reglamento de la Conmebol en la Copa Sudamericana 2025 es claro: no hay prórroga en cuartos de final. Si tras los 90 minutos reglamentarios el partido termina igualado, la clasificación se definirá directamente desde los doce pasos.

❓ ¿Cuándo y dónde juegan U de Chile vs Alianza Lima por la Sudamericana 2025?

Día: jueves 25 de septiembre

jueves 25 de septiembre Hora: 21:30 horas de Chile (00:30 GMT)

21:30 horas de Chile (00:30 GMT) Estadio: Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Árbitro: Carlos Betancur (COL)

Carlos Betancur (COL) VAR: Heider Castro (COL)

El encuentro se disputará a puertas cerradas, debido a la sanción impuesta por Conmebol tras los incidentes ocurridos en la llave anterior frente a Independiente.

❓ ¿Qué antecedentes tiene la U de Chile jugando como local en competiciones Conmebol?

La U presenta una estadística favorable: solo perdió 2 de sus últimos 23 partidos como local en rondas mano a mano en torneos Conmebol (12 victorias y 9 empates). Además, en 16 de esos encuentros mantuvo el arco en cero, un dato que ilusiona a los hinchas azules.

Por el lado de Alianza Lima, el equipo peruano no cayó en sus últimas tres visitas internacionales (1 triunfo y 2 empates). Si evita la derrota en Coquimbo, firmará su mejor racha invicta como visitante en la historia de torneos continentales.

