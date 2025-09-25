La U de Chile se jugará la vida en Coquimbo. Tras igualar sin goles en Matute, los dirigidos por Gustavo Álvarez definirán ante Alianza Lima su paso a semifinales de la Copa Sudamericana 2025, un objetivo que el club no alcanza desde hace más de una década.
La revancha está programada para este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde la U deberá apoyarse en su solidez defensiva y en la efectividad de sus atacantes para superar a un rival que también llega motivado y con racha positiva fuera de casa.
❓ ¿Qué resultados necesita la U de Chile para clasificar a semifinales de Sudamericana?
Los azules tienen el panorama claro tras el empate 0-0 en Perú:
- Si la U de Chile gana en Coquimbo: avanzará de inmediato a semifinales, sin importar la diferencia de goles.
- Si la U de Chile empata con Alianza Lima: la llave se definirá directamente en penales, ya que no existe tiempo extra ni vale la regla del gol de visita.
- Si la U de Chile pierde en Coquimbo: quedará eliminada del torneo y los peruanos avanzarán a la siguiente ronda.
❓ ¿Se juega tiempo extra en caso de igualdad en Coquimbo?
No. El reglamento de la Conmebol en la Copa Sudamericana 2025 es claro: no hay prórroga en cuartos de final. Si tras los 90 minutos reglamentarios el partido termina igualado, la clasificación se definirá directamente desde los doce pasos.
❓ ¿Cuándo y dónde juegan U de Chile vs Alianza Lima por la Sudamericana 2025?
- Día: jueves 25 de septiembre
- Hora: 21:30 horas de Chile (00:30 GMT)
- Estadio: Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo
- Árbitro: Carlos Betancur (COL)
- VAR: Heider Castro (COL)
El encuentro se disputará a puertas cerradas, debido a la sanción impuesta por Conmebol tras los incidentes ocurridos en la llave anterior frente a Independiente.
❓ ¿Qué antecedentes tiene la U de Chile jugando como local en competiciones Conmebol?
La U presenta una estadística favorable: solo perdió 2 de sus últimos 23 partidos como local en rondas mano a mano en torneos Conmebol (12 victorias y 9 empates). Además, en 16 de esos encuentros mantuvo el arco en cero, un dato que ilusiona a los hinchas azules.
Por el lado de Alianza Lima, el equipo peruano no cayó en sus últimas tres visitas internacionales (1 triunfo y 2 empates). Si evita la derrota en Coquimbo, firmará su mejor racha invicta como visitante en la historia de torneos continentales.
📣 Cobertura completa del U de Chile vs Alianza Lima —con formaciones confirmadas, minuto a minuto, transmisión y resultados de la Copa Sudamericana 2025— en Al Aire Libre.