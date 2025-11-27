Se acerca el mercado de fichajes en Chile y con ello una danza interminable de nombres, los que en algunos casos generan una importante ilusión. De hecho, es cosa de recordar el año pasado, cuando en Colo Colo sonaron nombres como Keylor Navas, Marcelo y James Rodríguez, entre otros.

Pues en este cierre de año, el primer nombre con el que coquetea el fútbol chileno es el de Miguel Borja: el colombiano termina contrato con River Plate y su carta está algo devaluada por un irregular paso en el club, por lo que algunos hinchas del Cacique y U de Chile se preguntan si su club puede hacer un esfuerzo por ficharlo.

🧐 Las posibilidades reales que tienen Colo Colo y U de Chile de fichar a Miguel Borja

Desde lo económico no es imposible, ya que al quedar el pase en poder del jugador, no hay que realizar una oferta de transferencia, por lo que eso puede facilitar las cosas en caso de que Colo Colo o U de Chile quisieran contar con Miguel Borja.

Lo que sí debemos poner en consideración es el alto sueldo que recibe en River el colombiano, algo que en todo caso no marca tanta diferencia con el mejor pagado del Cacique.

💸 Atención Colo Colo y U de Chile: El sueldo de Miguel Borja en River

Según dio a conocer RedGol, Miguel Borja recibe 1,5 millones de dólares al año (casi 1.400 millones de pesos chilenos), es decir, esto se divide en 116 millones al mes.

La cifra no es tan lejana a la que gana Arturo Vidal en Colo Colo, con 114 millones de pesos cada 30 días, aunque su caso es algo muy puntual no solo en los Albos, sino que en el fútbol chileno.

En el caso de U de Chile, el mejor pagado es Lucas Di Yorio, quien obtiene 65 millones de pesos al mes, por lo que sí hay una diferencia importante, aunque puede ser un buen momento para realizar alguna inversión en los Azules, tras años de gran responsabilidad financiera, que le han permitido estar en buen pie económico, lo que se suma a los torneos internacionales que participó en 2025 y que participará en 2026.

📊 Los números de Miguel Borja en River Plate

Miguel Borja llegó en 2022 a River Plate y desde ese momento jugó 159 partidos, anotando la no despreciable cifra de 62 goles y dando 10 asistencias.

Estos números son más que aceptables para Chile, por lo que en cualquier club serían bienvenidos y servirían para pelear a nivel internacional.

En la actual temporada, sus estadísticas son más pobres: ocho goles y tres asistencias en 48 juegos, en un momento también de bajo nivel futbolístico del elenco de Marcelo Gallardo.