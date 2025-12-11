U de Chile está en plenas negociaciones para encontrar al reemplazante de Gustavo Álvarez, luego de que el DT anunciara hace algunas semanas su intención de dejar el club, aunque sin dejar su renuncia sobre la mesa.

Los Azules se han adelantado en el trabajo y, según se dio a conocer en las últimas horas, tiene conversaciones avanzadas con un estratega para que se haga cargo del equipo en la temporada 2026 y por un tiempo considerable.

🔵 U de Chile tiene avanzadas negociaciones con el reemplazante de Gustavo Álvarez

El nombre no es nuevo: se trata de Renato Paiva, entrenador portugués de basta trayectoria, que viene sonando hace algunos días en U de Chile y que ahora está muy cerca de concretar su arribo al club, según la información entregada por el periodista César Luis Merlo.

Paiva y la U están en la parte final de las conversaciones y se espera que próximamente se cierre el vínculo con un contrato a largo plazo.

📋 El tremendo currículum de Renato Paiva antes de aterrizar en U de Chile

Renato Paiva comenzó su carrera profesional en 2018 en Benfica B, elenco en el que tuvo hasta 2021. Tras esto, tuvo un paso por Independiente del Valle, elenco en el que conquistó en 2021 el título de la liga ecuatoriana, siendo elegido también como el mejor DT de ese año en el país.

Tras esto acumuló experiencias en Club León de México en 2022 y Bahía de Brasil en 2023, donde volvió a coronarse campeón, esta vez del Campeonato Baiano, torneo estadual previo al Brasileirao.

Tras esto volvió a México para dirigir al Toluca y después recaló en Brasil, con experiencias en Botafogo (dirigiendo incluso el Mundial de Clubes) y Fortaleza, esta última con un fracaso en 2025, ya que dirigió10 partidos y terminó siendo cesado, en una campaña en el que equipo descendió a Segunda División.

❓ Cómo van las negociaciones de U de Chile con Gustavo Álvarez

Por ahora las negociaciones no avanzan mucho: como la intención de irse es de Gustavo Álvarez, U de Chile no quiere perder mucho dinero en la negociación, aunque por el lado del DT tampoco quieren pagar una gran suma.

Se espera un tira y afloja en las próximas semanas, debido a que Álvarez tiene contrato por todo 2026 y quien ponga final al vínculo debe pagarle a la otra parte. Si esto se dilata, solo retrasaría la llegada de Renato Paiva o algún otro entrenador.