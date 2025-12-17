En U de Chile parece que empiezan a entrar en una carrera contra el reloj por tener a un nuevo director técnico de cara al 2026, una tarea en la que han tardado debido también a las dificultades para acordar la salida de Gustavo Álvarez, por lo que el panorama en este asunto parece ir poniéndose cuesta arriba.

Y es que el principal candidato a la banca azul en este mercado es el portugués Renato Paiva, quien se encuentra libre tras su salida de Fortaleza hace unos meses y parecía tomar la delantera por convertirse en el sucesor de Álvarez, esto hasta que en las últimas horas apareció un importante obstáculo que complica el objetivo del club estudiantil.

😵 Renato Paiva es tentado por una selección ante la tardanza de la U

Hace tan solo unos días se hablaba de que Paiva era el favorito en la terna de posibles entrenadores en Azul Azul debido a su profundo conocimiento del actual plantel de la U, pero no se han podido establecer negociaciones entre las partes hasta que se pueda concretar la partida de Gustavo Álvarez.

Pese a la urgencia del club del Chuncho en este ámbito, la tardanza puede jugarle bien en contra de poder llegar a buen puerto en la llegada de Renato Paiva, esto porque el ex estratega de Botafogo, Toluca o Independiente del Valle, entre otros, es tentado por una selección sudamericana.

Fue el periodista Fabián Camacho quien en sus redes sociales reveló que “El entrenador europeo tiene todo conversado para ser quien dirija el proceso de la selección peruana 2026. entre sus palmarés está el ser campeón de la Serie A de Ecuador con IDV y mejor entrenador en el 2021; su mejor sistema es 4-2-3-1. El DT sería oficializado pronto”.

Lo anterior podría resultar en un mazazo para la U en caso que Paiva llegue a cerrar una negociación con la Federación Peruana para asumir en la Bicolor, una selección que al igual que la de Chile busca una reestructuración total de cara al proceso mundialista del 2030.

⚽ ¿Qué otros candidatos hay a la banca de U de Chile?

Si efectivamente se cae lo de Renato Paiva a U de Chile, la lista de opciones para ser el nuevo entrenador tiene otros nombres interesantes que se encuentran disponibles para negociar.

El más cercano es el argentino Martín Anselmi, quien también se encuentra sin equipo y aparece como el segundo en la fila para entrar a conversar para asumir el mando del primer equipo de los azules, mientras que otro que ha sonado desde hace semanas es Francisco Meneghini, actualmente en O’Higgins.

El caso de Paqui eso sí se ve más complejo debido a que en el Capo de Provincia tienen la intención de ofrecerle un nuevo contrato e incluso ya habrían tenido diálogo con el joven DT para que pueda permanecer de cara a los desafíos del 2026.