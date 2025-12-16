En U de Chile hacen todo lo posible por poder destrabar la salida de Gustavo Álvarez y tener a su nuevo DT de cara a la temporada 2026, escenario en el que los azules manejan a más de una alternativa para reemplazar al estratega argentino y una de estas opciones podría incluso venir con un destacado refuerzo con miras al futuro.

Dentro de la terna de entrenadores con la que cuentan en la U se encuentra el nombre de Martín Anselmi, quien de tomar ventaja en la carrera que también tiene al portugués Renato Paiva como opción tendría visto el nombre de un atractivo jugador con el que pretende contar en el cuadro laico.

🕵️‍♀️ Un deseo de años de la U podría llegar en compañía de Anselmi

Sabido es que el nuevo director técnico de la U, sea Anselmi, Paiva u otro tendrá una injerencia importante en el armado del plantel azul para el próximo año, y sobre ello es que hubo novedades al respecto.

Desde México, el periodista Carlos Córdova apuntó que en caso que Martín Anselmi sea el nuevo DT de la U este solicitaría el fichaje del volante argentino Lorenzo Faravelli, actualmente en el Cruz Azul del fútbol azteca.

“Anselmi pediría a Faravelli para llevarlo, ya sea a Newell’s, U. de Chile o Cruzeiro”, remarcó el comunicador sobre la certeza que existe sobre que Faravelli acompañe a Anselmi en el destino que elija para continuar con su carrera como entrenador.

Este rumor toma sentido considerando que ambos ya han compartido tanto en Independiente del Valle como en el Cruz Azul, siendo Faravelli un hombre de confianza para el técnico argentino en su esquema táctico. Además, la U ya buscó al mediocampista de 32 años hace un par de temporadas atrás, pero su alto valor de mercado impidió que las negociaciones prosperaran, situación que podría cambiar radicalmente en este mercado de verano.

Faravelli sería refuerzo de la U si Anselmi asume como DT/ © IMAGO-Naushad

📊 Los números de Lorenzo Faravelli en 2025

Lorenzo Faravelli tiene además conocimiento del fútbol chileno ya que vistió la camiseta de Unión Española entre 2013 y 2014, y aunque ha sido un pilar en Cruz Azul desde su llegada en 2023 actualmente ha ido perdiendo relevancia como titular.

Sus números de este 2025 con la Máquina Cementera: