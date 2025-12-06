Pese a que no ha terminado la temporada 2025, U de Chile está abocada a buscar un nuevo director técnico, luego de que Gustavo Álvarez manifestara su clara intención de salir del club en la última conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, antes del compromiso con Coquimbo Unido.

El Romántico Viajero ha visto varios nombres, principalmente argentinos, pero una de las opciones que más seduce es la de un estratega que tuvo su última experiencia en un equipo grande de Europa.

🧐 El DT que estuvo en un grande de Europa y ahora suena en U de Chile

Se trata de Martín Anselmi, quien durante esta temporada estuvo en el Porto, elenco con el que incluso disputó el Mundial de Clubes, aunque tras un discreto desempeño terminó yéndose de la institución a mitad de año.

De hecho, dirigió 21 partidos, con 10 victorias, 6 empates y 5 derrotas, completando un registro de 57,1 por ciento de rendimiento, algo bajo lo esperado en un club tan inmenso como el de los Dragones.

El nombre gusta en el Centro Deportivo Azul, pero está en una lista en la que también hay otros candidatos, tales como Francisco “Paqui” Meneghini, Nicolás Diez, Ramón Díaz y la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez.

Hay que esperar el final de la temporada (este fin de semana tras el duelo con Iquique) para saber por dónde va la preferencia real de U de Chile y si se inclina por alguno de los adiestradores mencionados.

🔴 El pasado de Martín Anselmi en Chile

Martín Anselmi es un director técnico que ya tuvo un paso por Chile: Unión La Calera fue su casa en 2022, en el inicio de su carrera.

Anselmi no logró brillar en los Cementeros y terminó saliendo del equipo a mitad de temporada por malos resultados, pasando después por clubes como Independiente del Valle de Ecuador y Cruz Azul de México.

