El Le Havre AC confirmó oficialmente que Damián Pizarro no continuará en el club francés tras la rescisión anticipada de su préstamo, decisión que fue comunicada a través de sus canales oficiales.

De esta manera, el delantero chileno deberá regresar a Italia para reintegrarse al Udinese, club dueño de su pase, donde se definirá el siguiente paso de su carrera, que ya tiene un interesado.

📝 Comunicado oficial desde Francia

La confirmación de la salida de Damián Pizarro fue realizada por el propio Le Havre AC a través de su sitio web oficial. En la publicación, el club explicó que la decisión se tomó tras un acuerdo entre las partes para poner fin anticipadamente al préstamo del delantero chileno.

En el texto, los franceses señalaron que“cedido este verano por el Udinese, club de la Serie A, al HAC, el joven delantero chileno Damián Pizarro regresa a Italia tras la rescisión del préstamo”, agregando además un mensaje de despedida al jugador.

El comunicado también precisó que el atacante disputó 26 minutos oficiales con la camiseta del conjunto francés, cifra que refleja la poca adaptación y el limitado espacio que tuvo dentro del plantel durante la pasada temporada.

Damián Pizarro quitte le HAC. 📝



Prêté cet été par l’Udinese, l’attaquant chilien repart pour l’Italie après résiliation du prêt.



Bonne continuation Damián. — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) January 13, 2026

🔄 Regreso a Udinese y futuro por definir

Con el término de su cesión en Francia, Damián Pizarro deberá reincorporarse al Udinese, club dueño de su pase y con el que mantiene contrato vigente. Durante las últimas semanas, distintos reportes han señalado que existe un acuerdo de palabra con la dirigencia de Colo Colo para que el delantero se sume al Cacique en calidad de préstamo durante la temporada 2026.

No obstante, desde el entorno albo se ha indicado que Damián no es el único en carpeta y Blanco y Negro evalúa otras alternativas para reforzar el puesto de centrodelantero, por lo que la eventual llegada de Pizarro al Monumental todavía no está asegurada y debería resolverse en los próximos días, en el marco del actual mercado de fichajes.

Así, el ciclo de Damián Pizarro en el fútbol francés se cierra de manera discreta, con escasa participación y sin lograr consolidarse en el Le Havre AC. Un paso breve y poco significativo que obliga al delantero chileno a replantear su presente y futuro.

De cara a lo que viene, Pizarro deberá dar un golpe de timón en su carrera, mostrando regularidad y rendimiento si quiere volver a ser considerado en Europa o transformarse en una alternativa real para Colo Colo. El próximo destino aparece como una oportunidad clave para relanzarse, pero también como una exigencia: volver a demostrar por qué fue una de las grandes promesas del fútbol chileno.