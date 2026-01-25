Racing Club tiene nuevo delantero y su nombre genera debate en Argentina y en Chile: Damián Pizarro. El ex Colo Colo, sin espacio en Udinese y descartado en Macul, fue confirmado como refuerzo por Gustavo Costas, pero más que el anuncio, fue la forma en que lo hizo lo que llamó la atención.

En medio de la derrota de su equipo en el inicio del torneo argentino, el entrenador fue consultado por la llegada del atacante y no dudó en ser transparente. Sus palabras dejaron en evidencia tanto la apuesta por el chileno como el momento económico del club de Avellaneda.

💬 “Era lo que podíamos traer”: Costas y el fichaje de Damián Pizarro

Gustavo Costas no lo maquilló. Al hablar sobre el fichaje de Damián Pizarro, fue directo: “Es una carta que tienes que jugar. Por la economía de Racing, lo que podíamos traer era él”. Con esa frase, resumió una operación que más que convicción, parece responder a necesidad.

Pizarro llega tras un paso sin brillo en Europa. Ni en Udinese ni en Le Havre logró ganarse un lugar, y su regreso a Colo Colo fue descartado. En ese escenario, Racing aparece como su salvavidas… y él, como el fichaje más accesible del mercado para el club argentino.

📉 La apuesta por un “9 muy potente” que aún no explota

Costas también describió el perfil del delantero chileno, remarcando su juventud y el potencial que todavía no logra convertir en regularidad: “Es un chico de 20 años. Un 9 muy potente, lo conozco cuando apareció a los 18 años muy bien. Jugador con una característica bien de 9. Fuerte, que todavía le falta…”, señaló.

La declaración refleja que en Racing no esperan un impacto inmediato, sino una evolución. Una apuesta a futuro en un equipo con limitaciones financieras y que necesita soluciones rápidas. El margen de error es mínimo tanto para el DT como para el jugador.

Final del partido con triunfo local. pic.twitter.com/6CARQIAf18 — Racing Club (@RacingClub) January 25, 2026

🔜 Qué se viene para Damián Pizarro en Racing Club

El delantero chileno que jugó sólo 44 minutos en todo el 2025, repartidos en 2 encuentros en cada club en el que estuvo, ya llegó a Buenos Aires este domingo. Racing perdió ante Gimnasia en su estreno en la liga y ahora se prepara para enfrentar a Rosario Central de Vicente Pizarro, este miércoles 28 de enero. Si los tiempos dan, ese podría ser el debut del ex Colo Colo.

Lo cierto es que Damián Pizarro tendrá que adaptarse rápido a un equipo que no atraviesa su mejor momento y a una hinchada que exige resultados. Su rendimiento podría marcar su permanencia en Argentina o su regreso anticipado a Europa.