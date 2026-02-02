Damián Pizarro llegó a Racing de Avellaneda con expectativas altas y un objetivo claro: convertirse en la principal alternativa ofensiva para Adrián “Maravilla” Martínez. Sin embargo, a pocos días de su presentación oficial, el delantero chileno sigue sin sumar minutos y su debut deberá seguir esperando.

El ex Colo Colo no fue citado para el partido ante Rosario Central y tampoco aparece en la lista para el duelo de este lunes frente a Tigre, una ausencia que empieza a generar preguntas tanto en el entorno del club como entre los hinchas de la Academia.

❓ ¿Por qué Damián Pizarro no fue citado nuevamente en Racing?

Porque el cuerpo técnico considera que todavía no está en condiciones físicas óptimas. Según información del medio partidario Racing de Alma, la decisión de Gustavo Costas pasa por un factor clave: el delantero aún no alcanza el ritmo competitivo necesario para la exigencia del fútbol argentino. “Todavía no lo ven en condiciones”.

Esa evaluación, compartida por el cuerpo médico y físico del club, llevó a priorizar un proceso de reacondicionamiento antes de exponerlo en partidos oficiales.

Cabe recordar que Pizarro llega a Racing tras un período con escasa actividad en Europa. En su último semestre apenas sumó minutos con Le Havre y acumuló muy poco rodaje oficial en el último año y medio, un antecedente que hoy condiciona su adaptación. En Avellaneda entienden que forzar su estreno podría ser contraproducente, pese a la urgencia deportiva que vive el equipo.

📅 ¿Cuándo podría debutar Damián Pizarro en Racing?

El partido ante Argentinos Juniors aparece como la fecha más probable. Tras el duelo frente a Tigre, Racing enfrentará a Argentinos Juniors el sábado 7 de febrero, y en el club confían en que, si completa la semana de trabajos especiales, el chileno al menos pueda integrar el banco de suplentes.

Vale mencionar que la Academia arrancó el torneo con dos derrotas consecutivas y evidenció la falta de variantes ofensivas desde el banco. Actualmente, Racing no tiene un “9” suplente natural, rol para el cual fue fichado el delantero chileno. La idea del cuerpo técnico es clara: que Pizarro sea alternativa directa de Adrián “Maravilla” Martínez, pero solo cuando esté al 100%.

📰 En resumen

Damián Pizarro sigue sin debutar en Racing

No fue citado para el partido ante Tigre

El cuerpo técnico considera que aún no está en condiciones físicas

La falta de ritmo competitivo es el principal factor

Podría aparecer por primera vez ante Argentinos Juniors

