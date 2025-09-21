Finalmente el chileno Damián Pizarro vivió su esperado debut con la camiseta del Le Havre en la Ligue 1 francesa, teniendo unos cuantos minutos en los que no pudo ser gravitante para su equipo, pero sí sintió el rigor de la competición en territorio galo.

En un duelo de la parte baja de la Ligue 1, Le Havre se enfrentó a Lorient en un encuentro que terminó igualado 1-1, del cual Pizarro fue partícipe en su primera presencia con la escuadra que lo fichó desde Udinese para esta temporada 2025-26.

😵 La brutal patada “de bienvenida” a Damián Pizarro en Francia

Damián Pizarro entró en juego en el pleito de Le Havre con Lorient a los 77′ minutos, sustituyendo a Ally Samatta en el ataque del “Decano” y encontrándose con ásperos pasajes en el desenlace del compromiso.

Fue al primer minuto de agregado en el que Pizarro se disponía a comandar un contragolpe para Le Havre, pero al intentar cruzar la mitad de la cancha recibió una fuertísima entrada de parte de Abdoulaye Faye, que incluso le costó la tarjeta amarilla al defensor rival.

La brusca infracción dejó tendido por algunos segundos a Pizarro, pero finalmente el formado en Colo Colo pudo reponerse y continuar en el terreno de juego hasta el pitazo final, sintiendo eso sí la rudeza de la liga francesa en su estreno en la competición.

📆 ¿Cuándo vuelve a jugar Damián Pizarro con Le Havre?

El próximo desafío liguero de Le Havre junto a Pizarro será el próximo domingo 28 de septiembre desde las 12:15 horas, cuando visiten a Metz por la Fecha 6 del torneo.

