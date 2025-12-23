Los caminos de la U de Chile y Lucas Di Yorio se separaron de manera definitiva. El delantero argentino que llegó como refuerzo y se convirtió en el máximo anotador del Romántico Viajero, cerró su ciclo con un mensaje cargado de nostalgia en redes sociales.

El atacante finalizó su préstamo desde Athletico Paranaense, acumulando 14 goles en 43 partidos durante toda la temporada 2025. Azul Azul decidió no activar la opción de compra, dejando que el defensor regrese a Brasil para ser posteriormente vendido a Santos Laguna de la Liga MX.

💙 La sentida despedida de Lucas Di Yorio de la U de Chile

A través de su cuenta de Instagram, Lucas Di Yorio señaló que “la U ha sido mi casa durante este 2025, y hoy los caminos se separan, pero siempre estarán en mi corazón. He disfrutado muchísimo este tiempo juntos, momentos buenos y momentos no tan buenos, pero siempre dando lo máximo de mi, trabajando y entregando todo por conseguir los objetivos”.

“Ha sido un placer compartir este tiempo con toda las personas que hace que el club funcione día a día y su incondicional gente, que nos acompañó, nos bancó en todos lados, que siempre alienta, que empuja y que dan la vida por la U”, agregó.

💰 ¿Por qué la U de Chile decidió no comprar a Di Yorio?

Lucas Di Yorio fue uno de los puntos altos de la U de Chile durante la temporada 2025, anotando 14 goles en 43 partidos. Con 12 tantos en el Campeonato Nacional, se alzó con el máximo artillero de los azules en dicha competición, sin embargo, estos números no le bastaron para convencer a la dirigencia.

El motivo por el que Azul Azul decidió no comprar al trasandino fue netamente económico. Si bien tenían la primera opción para adquirir su carta, el alto costo que esta tenía (alrededor de USD 1,2 millones) provocó que la dirigencia prefiriera no comprar su pase.

Quien sí desembolsó dinero para quedarse con sus servicios fue Santos Laguna, club al que llega con contrato de tres años. En la Liga MX, Di Yorio tendrá una tercera oportunidad para consolidarse. Su paso anterior por León (2022-2023) dejó buenos registros con 8 goles en su primer torneo, pero no pudo repetirlos posteriormente en Pachuca. Esta tercera aventura mexicana, con madurez adquirida en la U de Chile, podría ser definitoria para su carrera.

