El nombre de Juan Martín Lucero sigue marcando el pulso del mercado azul. La Universidad de Chile lo puso en el centro de su planificación ofensiva, pero el escenario actual está lejos de resolverse. La negociación entró en una fase delicada y el club ya asumió que no puede depender de una sola carta.

El interés del delantero por volver a Chile existe y su entorno lo ha transmitido con claridad. Sin embargo, cuando la operación bajó a números concretos, aparecieron diferencias que hoy tienen la conversación en pausa y obligan a mirar alternativas.

🔵 La negociación por Lucero y el nudo económico

El principal obstáculo está en Brasil. Fortaleza, dueño de su pase, no ha cedido en sus pretensiones económicas y busca una salida que le permita recuperar parte de la inversión realizada. Las fórmulas planteadas por la U no lograron acercar posiciones y el escenario se endureció con el paso de los días.

A ese punto se suma la situación contractual del propio jugador. Según El Deportivo de La Tercera, Lucero mantiene vínculo vigente y no está dispuesto a salir sin una compensación acorde a su actual salario, muy por encima de los parámetros del fútbol chileno. Según reportó Diario do Nordeste, el atacante estaría abierto a negociar, pero no a resignar la totalidad de lo que le resta por contrato.

🔁 El plan B toma forma en la U

Con ese escenario sobre la mesa, el Romántico Viajero comenzó a avanzar en una alternativa concreta: Gonzalo Mastriani aparece como el nombre mejor posicionado y las conversaciones ya están en curso.

El cuerpo técnico espera definiciones y la dirigencia no quiere que una negociación extensa termine afectando el armado del plantel. Lucero sigue siendo la prioridad, pero el margen de espera se acorta. Si no hay un giro desde Brasil en las próximas horas, la U terminará de cambiar el foco.