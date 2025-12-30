Francisco “Paqui” Meneghini llegó a Universidad de Chile con el foco puesto en el trabajo, pero su estreno público estuvo condicionado por un debate que se instaló antes de que pudiera dirigir su primer entrenamiento. La filtración de su supuesto salario por parte de Claudio Borghi y los comentarios posteriores desviaron la conversación hacia un terreno incómodo, uno que el nuevo DT decidió abandonar rápidamente.

En su primera conferencia de prensa, Meneghini no esquivó el tema, pero sí le quitó centralidad. “No pasa por ahí, y entrar en un debate de salarios y escalas salariales no corresponde. Claramente no vengo por temas económicos”, señaló, cerrando una discusión que, para él, no define el rumbo deportivo del club.

🔵 Paqui Meneghini y una respuesta que fue más allá del discurso

Al tomar distancia del debate económico, Meneghini dejó entrever una idea más profunda: su ciclo en la U no se va a sostener en explicaciones externas, sino en decisiones internas. En un club donde la presión es constante, la forma de enfrentar el contexto también construye liderazgo.

“Entiendo las dudas que puede haber a mi llegada”, reconoció, asumiendo el escenario que implica sentarse en la banca azul. Sin embargo, reforzó su convicción al afirmar que llega respaldado por su experiencia y su cuerpo técnico: “He acompañado a entrenadores en momentos de mucha tensión: Mundiales, Copas América… Todo eso me ha dado un bagaje que me da mucha confianza”.

⚽ La decisión que empieza a definir su proyecto en la U

La señal más concreta llegó desde la planificación. Meneghini anunció que adelantó entrenamientos para trabajar exclusivamente con los juveniles del club, desde la categoría 2005 hacia abajo: “Me interesa conocer cómo están, conversar con ellos” y agregó que “durante el periodo de mercado, que en vez de ir a buscar una opción, quedarse con el chico de casa”.

El ex DT de O’Higgins también fue categórico respecto a la edad como criterio al ser consultado por el futuro de jugadores como Marcelo Díaz: “Lo que busco es rendimiento y no me focaliza en la edad. Si tiene 40 años y lo veo bien va a jugar, o 16, si está bien va a jugar”, afirmó. Incluso la regla Sub 21 fue abordada desde esa lógica. “No podemos permitir que la regla Sub 21 nos debilite”, advirtió.

Por último, señaló la meta que tiene al mando del Romántico Viajero: “Lo primero que le dije era que teníamos que ser campeones. Cualquier hincha de la U sabe que es lo que corresponde después de tantos años. El objetivo principal es ser campeón del Torneo Nacional“.