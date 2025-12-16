La temporada 2025 de la Universidad de Chile no terminó como se esperaba. Tras despedirse de la Copa Sudamericana en las semifinales, los azules sufrieron un bajón en el Campeonato Nacional que les impidió clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Si bien en el Centro Deportivo Azul ya dieron vuelta la página y piensan en la próxima temporada, una imagen protagonizada por el capitán del equipo, Marcelo Díaz, generó preocupación en los hinchas este martes.

Esto porque el experimentado volante llegó a la despedida de Walter Montillo en el Estadio Nacional en muletas, visiblemente limitado y portando una bota ortopédica en su pie izquierdo.

🤕 ¿Qué le pasó a Marcelo Díaz en la U de Chile?

En la víspera de la despedida de Walter Montillo, el capitán de la Universidad de Chile arribó al Estadio Nacional, pero no para vestirse de corto y ser parte del partido, sino que lo hizo para apoyar desde afuera a su excompañero.

Durante su llegada, Marcelo Díaz fue consultado sobre qué le pasó, pero no entregó mayores detalles. “Me saqué una astilla”, explicó al paso y sin ahondar en el tema.

Sin embargo, según reveló RedGol, la intervención de ‘Carepato’ estaba agendada y se decidió hacer en esta fecha, una vez concluida la temporada, para que no interfiriera con los compromisos de la U.

🔵 ¿Llegará Marcelo Díaz al inicio del 2026 con la U de Chile?

Desde la Universidad de Chile no han entregado detalles sobre la intervención a la que se sometió Marcelo Díaz, por lo que se desconocen los plazos de su recuperación.

Sin embargo, desde el citado medio adelantaron que la pretemporada de los azules iniciará los primeros días de enero y para esa fecha esperan que el capitán del equipo esté listo para arrancar con los trabajos.

⚽ Los números de Marcelo Díaz en la U de Chile este 2026

Durante el 2025, Marcelo Díaz jugó 2.503 minutos en 38 partidos: 21 en el Campeonato Nacional, 6 en la Copa Libertadores, 6 en la Copa Chile, 4 en la Copa Sudamericana y 1 en la Supercopa. En ellos, no logró anotar goles y tampoco aportar asistencias.

