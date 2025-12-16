Universidad de Chile continúa trabajando en destrabar la salida de Gustavo Álvarez, sin embargo, en paralelo se metió de lleno en el mercado de pases pensando en la temporada 2026.

Si bien hace algunos días los azules confirmaron la salida de Ignacio Tapia, quien no continuará en el club tras culminar su contrato, el club también trabaja en sellar la continuidad de algunas de sus figuras.

En ese contexto, la directiva se movió de manera sigilosa, pero ya aseguró la permanencia de un jugador que juega un papel clave en el equipo.

🔵 U de Chile asegura la continuidad de una de sus figuras

El futbolista en cuestión es Nicolás Ramírez, quien no tenía asegurada su continuidad en la Universidad de Chile.

Según reveló Bolavip, el defensor de 28 años selló la extensión de su contrato. El citado medio detalló que el zaguero tenía la opción sobre la mesa hace algún tiempo debido a que cumplió con los minutos requeridos, pero aún faltaba su aprobación.

El motivo de esto es que si bien jugó una gran cantidad de partidos lo largo del año, fue perdiendo protagonistas en la recta final de la temporada, por lo que consideró buscar nuevos horizontes con el objetivo de sumar más minutos. Sin embargo, esto finalmente fue descartado por Ramirez, quien seguirá ligado a los universitarios al menos por todo el 2026.

⚽ Los números de Nicolás Ramírez en la U de Chile el 2025

Nicolás Ramírez regresó a la Universidad de Chile a inicios de año como flamante refuerzo para el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

A lo largo de la temporada, el defensor jugó un total de 2.138 minutos en 34 partidos, lo que lo eleva como una pieza importante en el plantel.

El zaguero arrancó la temporada como titular e incluso tuvo buenas actuaciones a nivel internacional. Sin embargo, en la última parte del año su nivel decayó y terminó siendo relegado a la banca por Gustavo Álvarez.

Ahora, con la inminente salida del entrenador argentino, Ramírez tiene una nueva oportunidad para recuperar su desempeño y retomar la titularidad el año que se avecina.

