En U de Chile tienen como prioridad estos últimos días del 2025 poder resolver la salida de Gustavo Álvarez y abrochar a su sucesor en la banca del primer equipo para afrontar los desafíos de la próxima temporada, un año que puede arrancar para los azules con un más que atractivo duelo amistoso de nivel internacional.

Mientras el plantel azul se encuentra de vacaciones y en la dirigencia intentan tener a un nuevo DT antes del término de año, en el horizonte de la U asoma un encuentro que los puede poner a prueba para la exigente campaña que vivirán a lo largo del 2026.

⚽ La U asoma como el invitado de una especial noche en Perú

La pretemporada de la U comenzará el próximo 5 de enero entre los trabajos físicos y de preparación en el Centro Deportivo Azul, mientras que entre mediados y fines del mismo mes el elenco del Chuncho tiene programado jugar un torneo amistoso en Concepción con la presencia del ascendido León de Collao y un elenco argentino a confirmar.

Junto con ello, este martes el portal La Voz Azul indicó en sus redes sociales que en U de Chile pueden encarar un amistoso de nivel internacional y que se dará en el marco de una especial jornada para un gigante de Sudamérica.

“A falta de la confirmación del club local, Universidad de Chile sería el invitado a participar de la “Noche Crema” el próximo lunes 26 de enero en el Estadio Monumental de Lima, donde Universitario de Perú haría su presentación oficial como tricampeón nacional. Aun no existe información sobre las entradas ni el horario del encuentro”, detalló la citada publicación.

La U puede ser el invitado especial de la “Noche Crema” de Universitario en enero próximo/ © Photosport

📆 ¿Cuándo comienza la pretemporada 2026 de U de Chile?

La U volverá de sus vacaciones a inicios del próximo enero para iniciar el día 5 de dicho mes su pretemporada, la cual se dividirá entre los exámenes médicos en la Clínica Meds y los trabajos con quien asuma como nuevo DT en el CDA.