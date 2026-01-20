Nadie podría decir que la U de Chile ha hecho un mal mercado en esta ventana de transferencias. Aunque parece que, con la lesión de Gabriel Castellón y la salida de Matías Sepúlveda, los azules siguen necesitando un arquero y un lateral.

En la dirigencia están conscientes de que son puestos que se deben reforzar y el entrenador, Francisco Meneghini, también. Lo que sorprende es la decisión que han tomado para el presente mercado de pases.

Según informó El Mercurio este martes 20 de enero, “no habrá más incorporaciones en la U. Francisco Meneghini completará cualquier ausencia con jugadores de la cantera“.

​La decisión pone fin a posibles fichajes adicionales, como Esteban Matus. Ni siquiera una eventual venta de Lucas Assadi cambiaría este panorama, confirmando que los azules apuestan por sus valores formados en casa para completar el plantel.

​🔄 La razón de la U de Chile para no sumar un quinto refuerzo

Paqui Meneghini expresó su confianza en la cantera azul. El técnico argentino ya adelantó el retorno de los juveniles a la pretemporada y trabaja con Salvador Negrete, Lucas Barrera y Diego Vargas, tres valores que convencieron al entrenador en los primeros entrenamientos.

​Meneghini fue claro desde su presentación: “Probablemente llegue alguno más (Lucero), pero nos vamos a tomar el tiempo junto a la gerencia deportiva para que el o los jugadores que lleguen nos aporten como los tres que han llegado hasta ahora”. Sin embargo, tras evaluar el plantel, decidió cerrar el mercado.

​⚽ ¿Quiénes son los cuatro refuerzos de la U de Chile?

El Romántico Viajero sumó cuatro nombres de peso para la temporada 2026:

​ Eduardo Vargas (desde Audax Italiano)

(desde Audax Italiano) ​Lucas Romero (desde Deportivo Recoleta de Paraguay)

(desde Deportivo Recoleta de Paraguay) ​ Octavio Rivero (desde Barcelona SC de Ecuador)

(desde Barcelona SC de Ecuador) ​Juan Martín Lucero (desde Fortaleza de Brasil)

​El argentino Lucero arribó este lunes 18 de enero al Aeropuerto de Pudahuel y declaró: “Ahora vamos a afinar los últimos detalles, esperemos que salga todo bien y después podremos charlar más tranquilos. Estoy contento”.

​​🏆 ¿Qué competencias jugará la U de Chile en 2026?

Universidad de Chile tendrá un calendario exigente con cuatro torneos:

​Copa Sudamericana: Play-off ante Palestino en marzo por un cupo a fase de grupos

Liga de Primera

Copa Chile

Copa de la Liga

