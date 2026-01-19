A Lucas Assadi le bastó un semestre a gran nivel para maravillar en la Copa Sudamericana y ser el objeto de deseo de dos gigantes del fútbol brasileño.

La U de Chile ha sostenido varias conversaciones con el Atlético Minerio de Jorge Sampaoli por el pase de Assadi, pero no han llegado a un acuerdo que satisfaga a los universitarios.

Es más, en medio de la negociación, Palestino apareció señalando que el Galo es un pésimo socio y que les adeuda dinero por Iván Román.

Cuando parecía que todo terminaría en el rechazo total a cualquier oferta por Assadi y la renovación del volante con la U de Chile, justo apareció una nueva oferta desde Brasil.

🇧🇷 El otro club brasileño que quiere a Lucas Assadi

Lucas Assadi le movió el piso a Gremio de Porto Alegre. Según información de Bolavip Brasil, el club gremista dio el visto bueno para que inicien las negociaciones por Assadi con su representante y la U de Chile.

Azul Azul está pidiendo 5 millones de dólares por el jugador. Pero no se cierra a un negocio por un precio menor, siempre y cuando se pueda quedar con un porcentaje de la carta de Assadi.

🐓 Sampaoli y el Atlético Mineiro no se rinden por Assadi

Pese a que las ofertas fueron rechazadas, Atlético Mineiro y Jorge Sampaoli no pierden la esperanza de poder fichar a Lucas Assadi.

Es más, en plena conferencia de prensa, Sampaoli no titubeó al señalar que “Lucas es un jugador que nosotros monitoreamos y elegimos. El club está intentando, viendo la manera de si puede traerlo o no. El mercado está abierto y estamos esperando soluciones”.

Minero ofreció 4.5 millones de dólares por Assadi, pero pagados en 10 cuotas, algo que no satisface a la U de Chile.

📖 El problema que tendrá la U de Chile con el libro de pases de Brasil

Con dos equipos brasileños con ganas de fichar a Lucas Assadi, el problema para la U es no poder zanjar esta situación antes del cierre del libro de pases en Chile, el que ocurrirá el 19 de febrero.Si no venden a Assadi y fichan a su reemplazo antes de esa fecha, los azules tendrán muchos dolores de cabeza, esto porque los brasileños tienen hasta el 31 de marzo para armar sus planteles y podrían quitarle a Assadi a la U en la ficha FIFA de marzo, dejándolos sin opción de reemplazarlo hasta la ventana de invierno del mercado de pases.