Tal parece que la gran novela del mercado de fichajes de verano en Chile la protagonizará el argentino Juan Martín Lucero, quien estos últimos días ha empezado a sonar como posible incorporación tanto de Colo Colo, camiseta que ya defendió en 2022, como de U de Chile, nada raro considerando la necesidad de ambos clubes de reforzarse con un goleador para la próxima temporada.

Sin embargo, el deseo de albos y azules por contar con el Gato Lucero no sería el único, ya que un tercer club chileno habría despertado su interés en el fichaje del atacante de Fortaleza, por lo que puede haber una verdadera disputa en la próxima ventana de pases para quedarse con sus servicios.

🧐El tercer grande que se entromete en los planes de Colo Colo y la U por Lucero

Aunque de acuerdo a los últimos reportes los primeros interesados en poder fichar a Lucero son Colo Colo y la U, e incluso se hablaría de que el deseo del delantero de 34 años sería volver a vestir la camiseta del Cacique, desde la precordillera también pretenden ir a la carga por sus goles.

Así lo dio a conocer en las últimas horas el periodista César Luis Merlo, que en sus redes sociales contó que: “U Católica, la U y Colo Colo quieren a Martín Lucero. El delantero es buscado por los tres grandes del fútbol chileno, es así”.

“La realidad es que los tres clubes están en una situación similar, los tres se han acercado a Lucero y han averiguado de su situación en Fortaleza, mucho dependerá si se va al descenso en Brasil con Fortaleza, ahí el club estaría abierto a una negociación. Eso sí, ni Colo Colo, la UC o la U han hecho una oferta concreta, solo sondeos por el momento”, detalló Merlo al respecto.

El Gato es sondeado por los tres grandes del fútbol chileno para el 2026/ © Photosport

💰 ¿Cuál es el suelo de Juan Martín Lucero en Fortaleza?

Lucero, quien tiene contrato en Fortaleza hasta finales de 2027 y un valor de mercado de aproximadamente un millón y medio de dólares, percibe un sueldo no menor que debiese poner en alerta tanto a Colo Colo, la U y la UC.

Y es que el Gato recibe aproximadamente 100 millones de pesos mensuales en el elenco cearense, una cifra considerable que no es fácil de pagar para ningún club en nuestro país.